ТОП 10 самых популярных новых электромобилей в Украине (январь 2026)

Январь 2026 стал периодом закономерного охлаждения рынка электромобилей после рекордного декабря. По данным Института исследований авторынка , было зарегистрировано только 864 новых электрокара (-85,2% к декабрю). Для читателей Delo.ua мы подготовили рейтинг самых популярных новых электромобилей, ставших началом 2026 года.

География происхождения: китайское доминирование

Анализ VIN-кодов новых электромобилей свидетельствует, что 94% зарегистрированных машин имеют китайское происхождение. Даже модели с логотипами европейских или японских производителей (Volkswagen, Honda) фактически выпущены на заводах КНР.

Это закономерный результат ряда факторов, в частности:

меньшие производственные затраты,

разнообразный модельный ряд для любого бюджета,

передовые технологии,

значительная емкость аккумуляторов,

оперативная доступность через независимых поставщиков

а также качественное оборудование в базовых версиях.

Рейтинг марок новых легковых электромобилей

Топ-10 марок новых электромобилей за январь 2026 года

Источник: eauto.org.ua

Январский рейтинг 2026 продолжил демонстрировать безоговорочное лидерство китайских автопроизводителей на украинском рынке электротранспорта.

Непреклонным лидером остается китайский производитель BYD, контролирующий почти половину всего рынка новых электрокаров. Это настоящее абсолютное доминирование.

На второй позиции расположились сразу два бренда – Zeekr и Volkswagen. Если для VW это стабильное присутствие благодаря популярным ID-сериям, то для Zeekr это подтверждение статуса «нового премиума».

В пятерке лидеров уверенно закрепился Xiaomi – новый игрок на рынке, доказавший, что смартфон на колесах – это уже не чудо, а реальный выбор украинского покупателя.

Рейтинг по моделям автомобилей

Рассмотрим конкретные модели, выбираемые украинскими покупателями в январе 2026 года. Месячный топ-10 демонстрирует интересные изменения по сравнению с декабрем. Более 80% списка занимают продукты корпорации BYD и его подразделений.

10. BYD TAI 3

BYD TAI 3

Источник: politiki.net.ua

Новинка от суббренда BYD, представляющая компактный городской кроссовер. Это оптимальный вариант для повседневных городских поездок благодаря компактным размерам и современному оборудованию.

BYD TAI 3 предлагает стандартный набор функций и привлекает покупателей, желающих начать свой путь в электромобильность. В январе 2026 года владельцами BYD TAI 3 стали 26 украинцев.

9. Honda e:NP2

Honda e:NP2

Источник: electri4ka.ua

Компактный кроссовер среднего сегмента создан специально для китайского рынка. Модель обеспечивает покупателям надежность и качество, характерное для бренда Honda.

Honda e:NP2 имеет инновационный минималистичный интерьер и удобную в использовании технологию. Несмотря на японскую марку производство находится в Китае, благодаря чему цены остаются достаточно конкурентными. Все это в комплексе заинтересовало 33 покупателя, ставших счастливыми обладателями Honda e:NP2.

8. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Источник:e.skm.ltd

Прогрессивный кроссовер премиум-класса от китайского концерна Geely. Модель отличается футуристическим дизайном и использованием новейших технологий автономного управления.

Zeekr 7X позиционируется как непосредственный конкурент европейским люксовым электрокарам, но с более привлекательной ценовой политикой. Технологическое оснащение включает в себя самые современные системы безопасности и комфорта, которые раньше были доступны исключительно в топовых немецких брендах. За январь 2026 года модель Zeekr 7X выбрали 37 автовладельцев.

7. BYD Sea Lion 07

BYD Sea Lion 07

Источник: lriker.com.ua

Элегантный электрический кроссовер средне-высокого класса, позиционирующийся в качестве альтернативы Tesla Model Y. Модель получила современный дизайн, созданный бывшим главным дизайнером Audi.

BYD Sea Lion 07 отличается прогрессивной платформой и фокусом на спортивную управляемость. BYD Sea Lion 07 является ключевой составляющей стратегии BYD по расширению модельного ряда в сегменте технологических кроссоверов. В январе такую ​​машину приобрели 40 автолюбителей.

6. BYD Yuan UP

BYD Yuan UP

Источник: eauto.org.ua

Компактный городской кроссовер, представляющий исходный уровень в модельном ряду BYD. Это оптимальный вариант для повседневных городских поездок, благодаря компактным размерам и доступной цене.

BYD Yuan UP предлагает стандартный набор функций и считается одним из самых бюджетных электрокаров китайского производителя. Модель привлекает покупателей, желающих начать свой путь в электромобильность без значительных финансовых вложений. В январе 2026 года владельцами BYD Yuan UP стали 51 украинец.

5. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Источник:e.skm.ltd

Модель принадлежит среднему классу SUV и является одной из самых популярных в модельном ряду BYD. Она отличается современным дизайном, внушительным запасом хода и высоким уровнем оборудования.

BYD Song Plus обеспечивает идеальный баланс между комфортом, технологиями и стоимостью. Кроссовер демонстрирует стабильный спрос среди украинских покупателей. В январе 2026 года BYD Song Plus выбрали 58 автовладельцев.

4. Zeekr 001

Zeekr 001

Источник: guangcaiauto.com

Это премиальный электрический shooting brake, флагман молодого бренда Zeekr. Модель отличается ярким дизайном, роскошным интерьером и выдающейся динамикой.

Автомобиль активно конкурирует с такими лидерами как Porsche Taycan и Tesla Model S, предлагая сопоставимые характеристики за существенно меньшую стоимость. Zeekr 001 – убедительный пример того, как китайские премиальные бренды бросают вызов устоявшейся автомобильной иерархии. В январе этот шедевр автопрома избрали 76 покупателей.

3. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Источник: ncars.com.ua

Компактный кроссовер из линейки Sea Lion, находящийся между бюджетными и премиальными моделями BYD. Модель показывает оптимальное сочетание габаритов, функциональности и стоимости.

Sea Lion 06 привлекает покупателей, ищущих электрокар среднего класса с качественным оборудованием и комфортным пространством для семьи. В январе 2026 года на приобретение BYD Sea Lion 06 решились 87 украинцев.

2. Volkswagen ID. Unyx

Volkswagen ID. Unyx

Источник:electri4ka.com.ua

Элегантное кросс-купе среднего класса, созданное совместно с китайскими партнерами, продолжает удерживать лидерские позиции. Модель позиционируется как высокотехнологичный, но доступный семейный автомобиль с выразительным спортивным характером.

Volkswagen ID. Unyx украинцы оценили за дизайн, удачно сочетающий европейское воздержание с китайской смелостью форм. В январе 2026 года эта модель стала выбором 88 автовладельцев, подтверждая успех стратегии эмоционального дизайна.

1. BYD Leopard 3

BYD Leopard 3

Компактный внедорожник по премиальному сегменту стал неожиданным лидером января. Модель входит в суббренд Fang Cheng Bao и отличается агрессивным, "квадратным" дизайном, рассчитанным на высокую проходимость и надежность.

BYD Leopard 3 привлекает покупателей уникальной комбинацией: внешность классического SUV, электрическая технология нового поколения и эксклюзивность, привлекающая взгляды на дороге. Это подтверждение, что китайские автопроизводители способны производить не только массовые, но и нишевые продукты премиум-качества. В январе 2026 года абсолютным лидером стали 133 единицы BYD Leopard 3.

Рейтинг самых популярных электромобилей по моделям (инфографика)

Топ-10 моделей нових електромобілів, січень 2026

Источник: eauto.org.ua

Что означают эти цифры для рынка

Январские показатели иллюстрируют несколько важных трендов. Во-первых, китайские бренды окончательно утвердились на украинском рынке и не собираются сдавать позиции даже в период охлаждения спроса.

Во-вторых, покупатели готовы доверять новым игрокам, если они предлагают удачное соотношение цены и качества. Присутствие в топе Xiaomi подтверждает, что украинский рынок открыт для новых решений.

В-третьих, традиционная дилерская модель проигрывает новым форматам продаж. Пока классические официальные дилеры игнорировали сегмент электромобилей, инициативу перехватили независимые трейдеры и мультибрендовые поставщики.

И в-четвертых, Chinese-premium доказывает свою жизнеспособность. Zeekr демонстрирует стабильные результаты даже в сложный период, подтверждая, что китайский бренд — это уже не всегда что-то бюджетное.

Что показала динамика рынка за январь 2026 года

Январь 2026 стал месяцем адаптации украинского рынка электромобилей к новым условиям. Показатель в 864 новых электромобилях выглядит скромно по сравнению с рекордным декабрем (-85,2%). Однако рост на 35,6% по сравнению с январем прошлого года свидетельствует: тренд на электрификацию жив, просто он стал дороже.

После возвращения НДС на растаможку электрокаров с 1 января 2026 количество регистраций существенно сократилось. Декабрьский ажиотаж, вызванный массовым стремлением приобрести электрокары на выгодных условиях для подорожания, естественно сменился периодом стабилизации и адаптации к новым ценовым реалиям.