Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери

У 2025 році український автопарк поповнився понад 110,2 тис. автомобілів на електротязі (BEV).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу активність у реєстраціях електромобілів продемонстрували такі регіони:

Львівська область — 16 427 авто, з яких 91% становлять вживані;

місто Київ — 13 588 авто (59% вживані);

Київська область — 8 621 авто (69% вживані);

Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% вживані);

Рівненська область — 6 083 авто (92% вживані).

Лідери серед нових електромобілів

У сегменті нових авто найпопулярнішими моделями в регіонах стали:

на ринках столиці, Київської та Дніпропетровської областей — Volkswagen ID.Unyx;

у Львівській області — BYD Song Plus;

у Рівненській області — BYD E2.

Бестселери серед вживаних електромобілів

Серед електромобілів, ввезених з-за кордону з пробігом, попит розподілився наступним чином:

Tesla Model Y — лідер у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях;

Nissan Leaf — найпопулярніша модель у Рівненській області.

Зауважимо, український ринок електромобілів завершив 2025 рік вибухом активності, який спровокували зміни в законодавстві. Грудень 2025 року відзначився як найбільш результативніший місяць за всю історію вітчизняного авторинку.