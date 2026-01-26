- Категорія
Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери
У 2025 році український автопарк поповнився понад 110,2 тис. автомобілів на електротязі (BEV).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільшу активність у реєстраціях електромобілів продемонстрували такі регіони:
- Львівська область — 16 427 авто, з яких 91% становлять вживані;
- місто Київ — 13 588 авто (59% вживані);
- Київська область — 8 621 авто (69% вживані);
- Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% вживані);
- Рівненська область — 6 083 авто (92% вживані).
Лідери серед нових електромобілів
У сегменті нових авто найпопулярнішими моделями в регіонах стали:
- на ринках столиці, Київської та Дніпропетровської областей — Volkswagen ID.Unyx;
- у Львівській області — BYD Song Plus;
- у Рівненській області — BYD E2.
Бестселери серед вживаних електромобілів
Серед електромобілів, ввезених з-за кордону з пробігом, попит розподілився наступним чином:
- Tesla Model Y — лідер у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях;
- Nissan Leaf — найпопулярніша модель у Рівненській області.
Зауважимо, український ринок електромобілів завершив 2025 рік вибухом активності, який спровокували зміни в законодавстві. Грудень 2025 року відзначився як найбільш результативніший місяць за всю історію вітчизняного авторинку.