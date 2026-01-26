Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери

автопарк
Український автопарк поповнився понад 110 тис. електрокарів / Укравтопром

У 2025 році український автопарк поповнився понад 110,2 тис. автомобілів на електротязі (BEV).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу активність у реєстраціях електромобілів продемонстрували такі регіони:

  • Львівська область — 16 427 авто, з яких 91% становлять вживані;
  • місто Київ — 13 588 авто (59% вживані);
  • Київська область — 8 621 авто (69% вживані);
  • Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% вживані);
  • Рівненська область — 6 083 авто (92% вживані).

Лідери серед нових електромобілів

У сегменті нових авто найпопулярнішими моделями в регіонах стали:

  • на ринках столиці, Київської та Дніпропетровської областей — Volkswagen ID.Unyx;
  • у Львівській області — BYD Song Plus;
  • у Рівненській області — BYD E2.

Бестселери серед вживаних електромобілів

Серед електромобілів, ввезених з-за кордону з пробігом, попит розподілився наступним чином:

  • Tesla Model Y — лідер у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях;
  • Nissan Leaf — найпопулярніша модель у Рівненській області.

Зауважимо, український ринок електромобілів завершив 2025 рік вибухом активності, який спровокували зміни в законодавстві. Грудень 2025 року відзначився як найбільш результативніший місяць за всю історію вітчизняного авторинку.

Автор:
Тетяна Гойденко