Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры
В 2025 году украинский автопарк пополнился более чем 110,2 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Наибольшую активность в регистрациях электромобилей продемонстрировали следующие регионы:
- Львовская область - 16 427 авто, из которых 91% составляют подержанные;
- город Киев - 13 588 авто (59% подержанные);
- Киевская область - 8 621 авто (69% подержанные);
- Днепропетровская область - 8 404 авто (70% подержанные);
- Ровенская область - 6 083 авто (92% подержанные).
Лидеры среди новых электромобилей
В сегменте новых авто самыми популярными моделями в регионах стали:
- на рынках столицы, Киевской и Днепропетровской областей – Volkswagen ID.Unyx;
- во Львовской области - BYD Song Plus;
- в Ровенской области - BYD E2.
Бестселлеры среди подержанных электромобилей
Среди электромобилей, ввозимых из-за границы с пробегом, спрос распределился следующим образом:
- Tesla Model Y – лидер в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях;
- Nissan Leaf – самая популярная модель в Ровенской области.
Отметим, что украинский рынок электромобилей завершил 2025 год взрывом активности, который спровоцировали изменения в законодательстве. Декабрь 2025 отличился как наиболее результативный месяц за всю историю отечественного авторынка.