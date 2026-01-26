Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры

В 2025 году украинский автопарк пополнился более чем 110,2 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую активность в регистрациях электромобилей продемонстрировали следующие регионы:

Львовская область - 16 427 авто, из которых 91% составляют подержанные;

город Киев - 13 588 авто (59% подержанные);

Киевская область - 8 621 авто (69% подержанные);

Днепропетровская область - 8 404 авто (70% подержанные);

Ровенская область - 6 083 авто (92% подержанные).

Лидеры среди новых электромобилей

В сегменте новых авто самыми популярными моделями в регионах стали:

на рынках столицы, Киевской и Днепропетровской областей – Volkswagen ID.Unyx;

во Львовской области - BYD Song Plus;

в Ровенской области - BYD E2.

Бестселлеры среди подержанных электромобилей

Среди электромобилей, ввозимых из-за границы с пробегом, спрос распределился следующим образом:

Tesla Model Y – лидер в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях;

Nissan Leaf – самая популярная модель в Ровенской области.

Отметим, что украинский рынок электромобилей завершил 2025 год взрывом активности, который спровоцировали изменения в законодательстве. Декабрь 2025 отличился как наиболее результативный месяц за всю историю отечественного авторынка.