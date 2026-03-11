Які авто найшвидше втрачають вартість: бренди та цифри вторинного ринку

Коли настає час купувати авто, більшість людей думає про ціну покупки, витрати на пальне та страховку. А от такі поняття, як амортизація (знецінення авто з часом) залишається поза увагою. А між тим саме цей фактор може згодом “вдарти по кишені” автоалсника. За даними дослідження iSeeCars , після першого продажу автомобілі втрачають у ціні за п'ять років у середньому 45,6%. Але розкид між моделями разючий. Читайте на Delo.ua , які автомобілі найшвидше і найповільніше втрачають вартість на вторинному ринку та що це означає для тих, хто купує або планує продавати авто.

Хто тримає ціну найкраще

Лідерами за збереженням вартості виявляються переважно спорткари та надійні масові моделі з постійним попитом.

Модель Втрата вартості за 5 років Porsche 911 19,5% Porsche 718 Cayman 21,8% Toyota Tacoma 26% Chevrolet Corvette 27,2% Honda Civic 28% Chevrolet Camaro 28% Toyota Tundra 29,1% Ford Mustang 29,2% Porsche 718 Boxster 29,6% Toyota Corolla Hatchback 30,1%

Дане дослідження опублікувало УкрАвтопром,посилаючись на американські дослідження. Відтак, дані показують, що якщо елітні Porsche мають культовий статус і обмежену пропозицію, то попит на них стабільний незалежно від року випуску.

За ними Toyota Tacoma, Tundra і Corolla тримають ціну завдяки репутації надійності та стабільному попиту на вторинному ринку. Покупці знають, що отримують перевірений автомобіль із прогнозованими витратами на обслуговування.

Хто втрачає найбільше в ціні

Протилежна картина спостерігається у преміальних седанах, великих позашляховиках і електромобілях.

Модель Втрата вартості за 5 років Jaguar I-Pace 72,2% BMW 7 Series 67,1% Tesla Model S 65,2% Infiniti QX80 65% Maserati Ghibli 64,7% BMW 5 Series Hybrid 64,7% Nissan LEAF 64,1% Maserati Levante 63,7% Tesla Model X 63,4% Cadillac Escalade ESV 62,9%

Так, Jaguar I-Pace втрачає майже три чверті вартості за п'ять років, а авто BMW 7 Series своєю чергою, дві третини. Це означає, що власник преміального седана вартістю, наприклад, $100 000 через п'ять років матиме автомобіль ринковою вартістю $33 000. Різниця в $67 000 і є реальною вартістю володіння, яку більшість покупців не рахує в момент підписання договору в салоні.

Чому електромобілі дешевіють так швидко

Також до лідерів за амортизацією потрапили чотири електромобілі: Tesla Model S, Tesla Model X, Nissan LEAF, Jaguar I-Pace, що пояснюється специфікою ринку. Технологія акумуляторів розвивається стрімко.

Нові моделі пропонують суттєво більший запас ходу та кращі характеристики, тому автівки попередніх поколінь виглядають менш привабливими. Покупець вживаного електромобіля чудово розуміє, що купує технологію, яка вже застаріла.

Для українського ринку це особливо актуально після скасування пільг на імпорт електромобілів. Зростання цін на нові авто при одночасному зниженні вартості вживаних ще більше загострює питання реальної вартості володіння «електричкою».

Що визначає збереження або втрату вартості

Чому одні автомобілі тримають ціну роками, а інші дешевіють швидше, ніж їхній власник встигає виплатити кредит? Є кілька факторів, які вирішують усе.

Репутація надійності

Toyota і Honda тримають ціну не завдяки маркетингу, а завдяки простому факту: ці машини ходять довго і рідко потребують дорогого ремонту. Покупці вторинного ринку це знають, і готові платити більше.

Другий фактор – попит

Навіть відмінний автомобіль дешевіє, якщо охочих його купити мало. Ринок безжалісний, і якщо немає попиту, то немає й ціни.

Вартість обслуговування

Преміальний седан або великий позашляховик може виглядати вигідною покупкою на вторинному ринку. Але щойно покупець дізнається, скільки коштує його обслуговування, ентузіазм швидко згасає, а разом з ним і ціна.

Технологічне старіння

Це окремий ризик для електромобілів і авто з передовими системами. Те, що п'ять років тому здавалося проривом, сьогодні виглядає просто як минуле покоління.

Практичний висновок для покупця

Так, якщо плануєте продати авто через 3–5 років, момент амортизації доведеться врахувати. Японські масові моделі, як-от Toyota, Honda, Subaru, традиційно втрачають менше і знаходять покупця швидше.

Кросовери та позашляховики популярних брендів тримають ціну краще за седани того ж класу. А от преміальні та люксові седани дешевіють найшвидше, і різниця у відсотках тут особливо болюча в абсолютних цифрах.

Але є й інший бік медалі. Для тих, хто купує вживане авто, саме ці «рекордсмени за знеціненням» можуть виявитися найвигіднішою покупкою. BMW 7 Series за третину початкової ціни – цілком реальна пропозиція на вторинному ринку. Питання лише в тому, чи готові ви до відповідних витрат на обслуговування.