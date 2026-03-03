Утримання авто у 2026 році: скільки платять українські водії?

Більшість автовласників думають про утримання авто лише в момент черги на заправці або візиту на СТО. Але реальна картина значно ширша. Читайте на Delo.ua , скільки насправді коштує утримання автомобіля різних класів в Україні у 2026 році, які статті витрат зростають найшвидше та коли оренда авто може виявитися вигіднішою за власний автомобіль. За підрахунками експертів, навіть бюджетне авто «з'їдає» від 4 000 до 6 000 гривень щомісяця, і це без урахування непередбачених поломок. Преміум-сегмент обходиться у десятки тисяч. Але більшість власників цих цифр не бачать, бо витрати розподілені в часі й не сприймаються як єдина сума.

Що входить у реальні витрати на автомобіль

Повна вартість володіння авто складається з кількох обов'язкових статей:

пальне: головна щомісячна стаття, яка прямо залежить від пробігу та класу двигуна;

техобслуговування: заміна мастила, фільтрів, гальмівних колодок, сезонні огляди;

страхування: обов'язкове ОСЦПВ та добровільне КАСКО, тарифи на яке зросли в середньому на 10–15% у 2025 році;

податки: для певних категорій авто діє транспортний податок або «податок на розкіш»;

додаткові витрати: шини, мийка, паркування, штрафи, природний знос деталей.

Сукупно ці витрати можуть суттєво перевищувати саму вартість кредитного платежу або оренди. Тому перед покупкою автомобіля важливо оцінювати не лише його ціну, а й реальне фінансове навантаження на бюджет протягом усього терміну використання.

Скільки коштує утримання залежно від класу авто

Витрати суттєво відрізняються залежно від того, яким автомобілем ви їздите.

Клас авто Пальне (міс.) ТО / обслуговування Страхування (міс.) Разом на місяць Економ (Renault Logan, Skoda Fabia) 2 500–4 000 грн 1 500–3 000 грн ~150 грн 4 000–6 000 грн Середній клас (Toyota Corolla, Mazda 3) 3 500–6 000 грн 3 000–6 000 грн 700–1 200 грн 6 000–10 000 грн Преміум (BMW, Mercedes, Lexus) 6 000–10 000+ грн 7 000–15 000+ грн 3 000–5 000 грн 12 000–25 000+ грн

У річному вимірі це виглядає так: утримання бюджетного авто обходиться від 50 000 гривень на рік, середнього класу від 72 000 до 120 000 гривень, преміум-сегмент понад 300 000 гривень щорічно.

І це без урахування амортизації щорічної втрати вартості самого автомобіля, яка для популярних моделей становить від 45 000 до 85 000 гривень на рік.

Пальне, страхування та податки: головні драйвери витрат

Бензин А-95 у 2025 році коштував у середньому 55–62 грн/л, дизель – близько 53 грн/л. При типовому пробігу 1 200 км на місяць витрати лише на пальне становлять від 3 000 до 5 000 гривень, і це мінімальна оцінка для економ-класу.

Страхові тарифи також зростають. ОСЦПВ коштує від 1 000 до 3 000 грн на рік залежно від моделі та стажу водія. КАСКО може сягати 15% від вартості автомобіля щорічно, тобто для авто вартістю 800 000 гривень це до 120 000 грн на рік лише за страховку.

Окремий чинник для власників дорогих авто – «податок на розкіш», який у 2025 році залишився на рівні 25 000 гривень на рік для автомобілів, що перевищують встановлену вартісну межу. За даними Мінфіну, власники таких машин вже сплатили понад 95 млн гривень податків.

Приховані витрати, які більшість не рахує

Окрім очевидних статей, є витрати, які власники авто систематично не включають у власний «бюджет на автомобіль». Щорічна заміна шин — від 6 000 до 20 000 гривень залежно від класу авто та сезонності.

Мийка двічі на місяць — ще близько 2 880 гривень на рік. Непередбачені ремонти: від 10 000 до 40 000 гривень на рік для вживаного авто. Паркування та стоянка у великих містах: від 2 400 до 12 000 гривень.

Але найбільша прихована стаття — час. Черга на СТО, пошук запчастин, оформлення страховки, черга на шиномонтаж — це години, які більшість людей у витрати не включає. Але вони є.

Купувати чи орендувати: коли рахунки говорять самі за себе

При щоденному використанні авто – 20–25 днів на місяць купівля залишається виправданою. Але якщо автомобіль потрібен кілька разів на тиждень або для конкретних задач, математика змінюється. Довгострокова оренда авто економ-класу стартує від 14 000 гривень на місяць, і в цю суму вже включені ТО, страхування, ремонт, шини та амортизація. Власник бюджетного авто при нечастому використанні може платити стільки ж або більше, але розкидаючи витрати між різними статтями.

Оренда економить гроші насамперед у тих, кому авто потрібне нерегулярно, при зміні міст або непостійному графіку роботи. А також тим, хто хоче протестувати конкретну модель перед купівлею – це раціональніше, ніж купувати «наосліп».

Автомобіль у 2026 році – це зручність, за яку доводиться платити дедалі більше. Мінімальна реальна вартість утримання бюджетного авто при пробігу 1 000–1 200 км на місяць близько 4 000–6 000 гривень щомісяця без урахування амортизації.

З урахуванням усіх прихованих витрат і знецінення автомобіля сума зростає суттєво. Перш ніж купувати авто, варто порахувати повну вартість володіння, а не лише ціну на аукціоні чи у салоні.