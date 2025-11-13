Каршеринг та райдшеринг – майбутнє міської мобільності

У 2025 році інноваційний ринок каршеринга і шеринга автомобілів в Україні набирає обертів. Завдяки цьому великі міста наближаються до європейських стандартів організації пересування. Редакція Delo.ua проаналізувала, як працює каршеринг та які перспективи він має в українських реаліях.

Механіка каршерингу: як це працює на практиці

Якщо просто, каршеринг – це послуга короткострокової оренди автомобіля через мобільний застосунок. Користувач може взяти вільне авто, проїхати необхідний маршрут та повернути машину назад.

Оплатити послугу можна погодинно або похвилинно, залежно від обраного тарифного плану. Доречі, абсолютно всі супутні витрати (пальне, планове технічне обслуговування, обов'язкове страхування відповідальності) вже включені в базовий тариф. Принаймні, зазвичай так воно і є.

Райдшеринг: колективна модель майбутнього

На відміну від класичного каршерингу, де користувач орендує авто виключно для себе, райдшеринг передбачає організацію спільних поїздок. Такий сервіс інтелектуально поєднує приватних водіїв і пасажирів, яким по дорозі.

Прогресивні платформи шерингу автомобілів дедалі частіше комбінують обидва формати в єдиному застосунку. Користувач може на власний розсуд самостійно орендувати машину або приєднатися до вже запланованої поїздки.

3 головні переваги каршеринга для міста

Отже, каршеринг нарощує популярність не просто так. Ключова перевага тут у зручності сервіса, адже не всі мають завжди і всюди мати своє авто. А от орендувати його у будь-який час та у будь-якому місці – це зручно. І на це є як мінімум 3 причини.

Фінансова економія та раціональність

Каршеринг дозволяє повністю уникнути численних витрат, пов'язаних з володінням особистим автомобілем:

постійні витрати на пальне,

дороге паркування в центрі міста,

обов'язкове страхування,

регулярні технічні огляди,

несподівані ремонти,

швидка амортизація активу.

Для людини, яка використовує авто епізодично, економія може означати десятки тисяч гривень на рік.

Максимальна гнучкість використання

Можна користуватися автомобілем виключно тоді, коли це справді необхідно. Наприклад для важливої зустрічі, поїздки за місто або перевезення габаритних покупок. І все це без непотрібних фінансових зобов'язань, кредитів або лізингових платежів.

Екологічна відповідальність

З математичної точки зору, чим більше людей користуються шерингом авто, тим менше потреби купувати машини. Відповідно, тим менше транспортних засобів на дорогах і заторів. А також менше викидів шкідливих речовин. Адже лише один каршеринговий автомобіль замінює 7-10 приватних машин за різними дослідженнями.

Українські перспективи: від столиці до регіонів

Наразі великі українські міста як Київ, Львів та Дніпро вже мають достатньо розвинену інфраструктуру для функціонування каршерингу. Причому з сотнями автомобілів та численними зонами паркування та різними моделями автомобілів: від машин “на бензині” до електромобілей та гібридів.

Тим часом українська держава розглядає правове регулювання шерингу автомобілів. Це має підвищити загальний рівень безпеки користувачів та встановити чіткі правила гри для всіх учасників ринку. У довгостроковій перспективі каршеринг може стати невід'ємною частиною системи «розумного міста».

Новий підхід до мобільності в місті

Каршеринг поступово, але невідворотно змінює підхід до особистого транспорту в Україні. Сервіс надає реальну можливість користуватись автомобілем за потребою, без численних витрат на його утримання. Одночасно такий підхід сприятиме покращенню екологічної ситуації та розвантаженню міських доріг.

У найближчі роки цей ринок продовжуватиме стрімко розширюватися та трансформуватися. Очікується, що вже до 2030 року переважна більшість коротких міських поїздок здійснюватиметься саме через сервіси шерингу автомобілів.