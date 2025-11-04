Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Засновник Getmancar Тарас Гетманський розповів, яку частку доходу дають іноземні ринки

Getmancar 
Україна для Getmancar наразі найбільша за автопарком / Getmancar

Бізнес компанії Getmancar поступово глобалізується: закордонні ринки починають приносити більшу частку в доходах компанії. Україна, хоч і залишається найбільшою за кількістю автомобілів, наразі формує "близько 50% або менше" від загального доходу компанії.

Про це розповів засновник Getmancar Тарас Гетманський в інтерв'ю Delo.ua.

"Україна для нас наразі найбільша за автопарком і загалом, але, думаю, вже близько 50% або менше від доходу. Решту ~50% формують інші ринки", – повідомив він.

Зазначимо, що виторг компанії у 2021 році становив 45 млн грн, а у 2022-му зріс майже удвічі, до 88 млн грн. Гетманський відмовився назвати "свіжі" цифри, але сказав, що "є зростання".

Засновник Getmancar додав, що серед планів на 2026 рік – мати кілька потужних ринків, де дохід буде не менше, ніж в Україні.

"Якщо умовно взяти шість ринків, то хотіли б, аби частка України стала ~1/6, а не ~50% зараз. Це досяжно через розширення автопарків і моделі", – наголосив він.

Пояснюючи стратегічну необхідність присутності за кордоном, Гетманський запевнив, що це не є "втечею капіталу": ще з 2014 року така експансія слугувала механізмом хеджування валютних і воєнних ризиків, захищаючи компанію від різких курсових коливань. За його словами, втрата одного ринку на 15-20% болюча, але це не 80%, як було у 2014-му.

Гетманський також розповів, що перед повномасштабною війною автопарк Getmancar налічував 500 автомобілів, з яких приблизно 65–70% були у власності компанії. Частина інвесторів у 2022–2023 роках вийшла, але були залучені нові партнери. Зараз він становить близько 700 автомобілів, з них приблизно 500 належать Getmancar.

Коротко про Getmancar

Getmancar це український каршеринг-сервіс, заснований Тарасом Гетманським у 2017 році. Компанія пропонує короткострокову оренду автомобілів, яка повністю керується через мобільний додаток.

Getmancar представлений у Києві, Дніпрі та Львові, а також у Молдові, Грузії, Німеччині, Румунії та Катарі.

Автор:
Галина Панченко , Наталія Гулєнцова