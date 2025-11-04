Основатель Getmancar Тарас Гетманский рассказал, какую долю дохода дают иностранные рынки

Бизнес компании Getmancar постепенно глобализуется: зарубежные рынки начинают приносить большую долю в доходах компании. Украина, хоть и остается самой большой по количеству автомобилей, сейчас формирует "около 50% или меньше" общего дохода компании.

Об этом рассказал основатель Getmancar Тарас Гетманский в интервью Delo.ua.

"Украина для нас сейчас самая большая по автопарку и в целом, но, думаю, уже около 50% или меньше дохода. Остальные ~50% формируют другие рынки", – сообщил он.

Отметим, что выручка компании в 2021 году составила 45 млн грн, а в 2022-м – выросла почти вдвое, до 88 млн грн. Гетманский отказался назвать "свежие" цифры, но сказал, что "есть рост".

Основатель Getmancar добавил, что среди планов на 2026 год – иметь несколько мощных рынков, где доход будет не меньше, чем в Украине.

"Если условно взять шесть рынков, то хотели бы, чтобы доля Украины стала ~1/6, а не ~50% сейчас. Это достижимо с помощью расширения автопарков и моделей", – подчеркнул он.

Объясняя стратегическую необходимость присутствия за границей, Гетманский заверил, что это не "бегство капитала": еще с 2014 года такая экспансия служила механизмом хеджирования валютных и военных рисков, защищая компанию от резких курсовых колебаний. По его словам, потеря одного рынка на 15–20% болезненна, но это не 80%, как было в 2014-м.

Гетманский также рассказал, что перед полномасштабной войной автопарк Getmancar насчитывал 500 автомобилей, из которых около 65–70% были в собственности компании. Часть инвесторов в 2022-2023 годах вышла, но были привлечены новые партнеры. Сейчас он составляет около 700 автомобилей, из них примерно 500 принадлежат Getmancar.

Кратко о Getmancar

Getmancar – это украинский каршеринг-сервис, основанный Тарасом Гетманским в 2017 году. Компания предлагает краткосрочную аренду автомобилей, которая полностью управляется через мобильное приложение.

Getmancar представлен в Киеве, Днепре и Львове, а также Молдове, Грузии, Германии, Румынии и Катаре.