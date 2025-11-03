Запланована подія 2

Бизнес
Дата публикации
Читати українською

Хлебные крошки против миллионов: как Getmancar выходит на европейские рынки

Тарас Гетманский, CEO Getmancar
Тарас Гетманский, CEO Getmancar. Фото: пресс-служба компании

В Грузии они победили благодаря подержанным автомобилям. В Румынии выстояли там, где разорились европейские конкуренты. А в Германии выбрали тактику Давида против Голиафа – шаг за шагом осваивая рынок в нишах, незаметных для гигантов. Свою стратегию глобальной экспансии основатель Getmancar Тарас Гетманский раскрыл в разговоре с Delo.ua.

Как вторжение повлияло на ваш бизнес?

— Перед самой войной у нас было 500 автомобилей в парке, но это не все были в собственности компании. Приблизительно 65–70% принадлежали нам. Часть инвесторов в 2022–2023 годах вышли, потому что многие переехали за границу. Но мы возобновились, привлекли новых партнеров.

Сейчас у нас около 700 автомобилей, из них примерно 500 – наши. В феврале этого года мы вышли на новый рынок – Львов. Это для нас третий город и франшиза. Мы сами не заходили, партнёр решил развивать бизнес с нами. Он небольшой предприниматель, имеет опыт проката авто. Мы помогли с автопарком, потому там сложилась гибридная модель. Равномерно он развивается.

На старте во Львове у нас было где-то 23-25 автомобилей, сейчас парк вырос до 40 машин, а вместе с нашими автомобилями — более 50. Там работает и каршеринг, и аренда.

А что с доходами? В начале войны у вас было около 88 млн. грн. в 2022 году. Сейчас они выросли?

— Да. Рост есть, цифры называть не буду.

У вас среди услуг есть и прокат, и аренда, и каршеринг, что больше приносит доходы?

— Да, мы расширяем сегменты рынка. Есть несколько направлений: сдача автомобилей под такси, прокат, лизинг, каршеринг, подписка. Для нас это дополнительные рынки, объединенные под одной торговой маркой. Именно каршеринг генерирует больше всего доходов, более 90%.

В 2023 году вы заявили, что меняете модель и будете привлекать частных инвесторов. Почему?

— Еще до войны мы ставили перед собой задачу: 70–80% автомобилей должны принадлежать частным инвесторам. Мы тогда оценивали рынок в несколько тысяч автомобилей.

На вашем сайте для частных инвесторов указана доходность 16%. Какова реальная доходность?

— В среднем 23-26%. Есть разные модели, поэтому показатель может колебаться от 12 до 42% в валюте. Гривна сейчас более-менее стабильна, колебания в пределах погрешности.

Иногда инвесторы считают, что Украина слишком рискованная, а вы считаете, что Украина надежный рынок для инвестиций?

— Абсолютно. Это одна из самых лучших стран для бизнеса: сильные люди, классный рынок. Мы должны ценить это и строить свою страну.

Тогда давайте сравним украинский с рынками других стран, где вы работаете. Какой из них сейчас самый динамичный?

— Молдова. Это один из самых лучших рынков для роста франчайзи. В 2023 году они выросли от 140% до 360% по разным показателям  автопарк, выручка, количество клиентов. Сейчас у них более сотни машин. У нас там один франчайзи, он сам обратился, искал партнерство. Человек работал в сфере проката. Процесс был не скорый — мы общались около девяти месяцев, прежде чем начать сотрудничество. Там сейчас работает около сотни автомобилей.

Каковы перспективы его развития на ближайший год?

 Мы хотим, чтобы он вырос вдвое. Но это зависит как от нашего желания, так и его собственной амбиции и готовности привлекать посторонние инвестиции. У него уже есть много заявок, чтобы увеличить автопарк.

Какие отличия рынков Молдовы и Украины?

— Украинские и молдавские пользователи схожи с поведением и характером поездок. Различие  в промежутках времени и средних чеках: там и здесь они разные. Грузинский рынок кардинально иной  практически на 50–100% отличается от украинского и молдавского.

Расскажите о Грузии. Вы с 2014 года там работаете. Какова ваша позиция на рынке?

— Пока мы там — единственный оператор. Это специфический рынок, он развивается по особым правилам. 2014-й для нас — первая попытка иностранного рынка в прокате и, честно, появление идеи из-за потери офисов, Крыма, части Луганщины и Донетчины, падения украинского рынка проката на 80%, закрытия туризма. Было очень тяжело, казалось, первый год завершим банкротством, но справились.

Грузия далась "Гетманкару" не с первого раза. Фото: пресс-служба компании

Почему Грузия?

— "Сошлись звезды": несколько независимых сигналов и знакомых, быстрое поверхностное исследование  увидели нишу. Приехали с украинской тактикой – не сработало. Сменили тактику — и пошло.

В чем разница между "украинской" и "грузинской" тактикой?

 Требования к качеству авто. Украинцы более требовательны: мы берем много "американцев", но качественно восстанавливаем. В Грузии длительное время нормальной считались автомобили без части систем безопасности; 12-14-летнюю машину могли называть "новой". Когда мы в Грузии пытались работать только с новыми собственными авто, стали неконкурентными из-за высокой амортизации. Изменили подход  финрезультаты значительно улучшились, просто сократили расходы. Вывод: "в чужой монастырь со своим уставом" – не работает, надо понимать местную культуру пользования транспортом. Сейчас рынок Грузии сильно эволюционировал по отношению к качеству автомобилей по сравнению с 2014-м и больше похож на украинский.

Сколько автомобилей у вас сейчас в Грузии и в каких городах?

— Около 120. Есть каршеринг в Батуми и Тбилиси, прокат в трех городах. Фактически покрываем и Кутаиси через аэропорт Копитнари (парковок в самом городе нет). У нас там один франчайзи. У него около 35% автопарка. Мы усиливали его транспортом из прокатного парка, объединяя активы. А франчайзинг появился позже: раньше у нас было 2–3 торговых марки, сейчас все объединяем под Getmancar – так дешевле по команде и расходам. Часть автопарка – компании проката, часть – франчайзи.

В каких странах больше доход?

— Например, в Европе "нормой" может быть ~4–4,4 поездки/авто/день с чеком ~10 евро (или 1,3–1,7 у отдельных операторов). В Эмиратах – ~0,8 поездки, но чек может быть ~$150. 0,8×150 = $120 выручки на авто в день против €44 в Европе. Так что меньше поездок не означает худший рынок — важный средний чек. Так же и с Грузией и Молдовой: параметры сравнения отличаются.

Почему вы решили открываться в Катаре? Ибо там больше обеспеченных клиентов?

— смотрели в сторону арабского рынка; Катар – первый, где быстро нашли партнера. Сейчас это формат аренды, партнерский, не франчайзинговый. Мы получаем комиссию, но договоренность другая: она может быть меньше или больше, иначе распределяется ответственность и требования по безопасности, программным продуктам и регулированию.

Перейдем в Румынию. Вы там представлены во многих городах. Это каршеринг?

– Нет, прокат. Там у нас похоже на Катар: скорее партнерство. Мы на пороге возможного запуска каршеринга, но на рынке есть страх — 3–4 оператора подряд обанкротились. Один балтийский оператор даже ушел из Румынии в Болгарию из-за изменений в правилах парковки.

По вашему опыту, уровень вандализма между странами отличается? Какой у вас процент?

— Мы закладываем всеобщую "отступность" (долю транспорта с повреждениями), куда входит и вандализм. Это высокий процент. Скажу: больше 10%, но меньше 20%. Зависит от управления рисками. Есть статистика, что в странах типа Австрии или Германии само страхование может "убивать" каршеринг как бизнес.

Страховые модели сильно разнятся между странами?

– Да, и даже между городами. Как с автогражданкой: в Киеве одна цена, в Жмеринке - другая. В Грузии много лет вообще нет обязательной "автогражданки".

Где страховка самая дорогая?

— В Германии значительно дороже, чем в той же Румынии: от €250 до €450 в месяц за машину. Прибыль может составить €30–50 в месяц с авто (в налоги). Это кажется ничтожно, но все решает стоимость капитала.

Несмотря на международную экспансию, Украина остается важным рынком Getmancar. Фото: пресс-служба компании

Объясните математику: почему €30-50 - это "норма"?

— Из-за практически бесплатного капитала. В Европе другая модель финансирования: часто платите только проценты, тело можно не тушить – машину возвращаете в конце срока, амортизация заложена финансовым учреждением. Ваша задача - "обогнать" процентную ставку. Мы брали финансирование под ~4,43% (для Германии, грузовые бусы для каршеринга). При таком капитале рентабельность на вложенный капитал может выглядеть очень привлекательно, даже если денежная прибыль в евро невелика.

Расскажите о вашем немецком рынке: три города, с кем работаете и сколько авто?

 Работаем с местными партнерами — фактически похоже на франчайзинг, но не "классика". Примерно 50 авто. Это скорее "проба": рынок "красный", многие игроки имеют преференции (скидки на авто до 50% при покупке), которые мы получаем медленнее. Если у вас скидка всего 25–35%, вы уже проигрываете конкуренцию по амортизации.

За счёт чего планируете там расти?

 Малыми шагами  "хлебными крошками". В каждом рынке есть "круг", который составляют гиганты. Пока вы вне круга  берете то, на что они не обращают внимания: нишевый выбор, специфические марки/комплектации, сегменты клиентов, с которыми большие не работают (например, украинцы без "обязательного статуса" банковской карты). Для нас это нормально; для крупных игроков  лишний и ненужный риск при большой базе клиентов и рынка.

Сколько стоило заход в Германию?

 Дешево — десятки тысяч евро. "Зайти в круг" - это уже ~15 млн в год, только чтобы присутствовать (без маркетинга). Мы не считаем это целесообразным, пока нет оснований полагать, что это гарантирует успех. Лучше на те €15 млн быть успешным на нескольких рынках, чем просто "быть" на одном.

Как вы нашли партнера?

— Часть нашей команды тогда была в Германии, общались с местным бизнесменом и пришли к выводу, что мы можем попробовать. У партнера были возможности, дающие плюсы в финансировании и продвижении отдельных направлений.

Какие у вас планы расширения? Назовите страны.

— Рассматриваем еще одну страну в Европе — пока не буду называть. Работаем над исследованием, показатели интересны, партнеры тоже. Обязательно фокус в Молдове и Грузии; в Германии – в той модели, которую мы видим. Румыния и Катар  скорее "второй эшелон". Возможно, появится еще один рынок, который станет для нас №1 или быстро догонит лидеров.

Чтобы понять вес рынков: какая часть дохода сейчас приходится на Украину и на зарубежные?

— Украина для нас сейчас самая большая по автопарку и в целом, но, думаю, уже около 50% или меньше дохода. Остальные ~50% формируют другие рынки.

Какова стратегия на следующий год относительно долей и заработка на рынках?

— Хотим иметь несколько мощных рынков, где зарабатываем не меньше, чем в Украине. Если условно взять шесть рынков, то хотели бы, чтобы доля Украины стала ~1/6, а не ~50% сейчас. Это достижимо из-за расширения автопарков и моделей.

Почему вам важно присутствовать за рубежом, если Украина — базовый рынок?

— Речь идет не о "бегстве капитала". Еще с 2014 для нас это было хеджирование валютных и военных рисков: чтобы колебания курса не били по компании так, как тогда. Сегодня Украина адаптировалась к новым курсам, и мы верим в ее развитие. Расширение за рубежом — усиление страны изнутри: люди работают в наших украинских компаниях даже за пределами Украины, сохраняют статус и компетенции.

Мне важно, чтобы мы оставались украинской компанией и строили крепкий бизнес. В начале полномасштабного вторжения я сказал команде: сожалею, что мы не успели открыть больше филиалов, чтобы лучше вас защитить. Потеря одного рынка на 15–20% болезненна, но это не 80%, как в 2014 году. Это об ответственности перед людьми и о силе компании, а не о "поехать в Катар попить чаю с шейхами".