Украинский Getmancar запустил прокат авто в ЕС: в каких странах доступен

Сервис украинского происхождения Getmancar расширяет свое присутствие в Европе – компания запустила прокат автомобилей в Германии и Румынии. Новые локации работают по модели классического проката автомобилей с возможностью передвижения по территории всего Европейского Союза.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

В Германии услуга доступна в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. На старте клиентам предлагают до 50 авто, в том числе премиум-класса, стоимость которых составляет 80 тысяч евро. Среди моделей – Volvo XC60, Mercedes E-200 (в тюнинге), BMW 520D, Cupra Formentor. Также доступны грузовые бусы, например Mercedes 114 и Renault Master. Минимальная суточная стоимость аренды – от $28,55.

В Румынии прокат открыт сразу в пяти городах: Бухаресте, Констанце, Брашове, Бакэу и Сибиу. Здесь автопарк значительно больше – около 200 машин. Пользователям доступны как бюджетные модели, так и авто среднего класса: Dacia Logan, Renault Megane, Volkswagen Polo, Toyota Aygo, Kia Ceed. Базовая цена аренды в Румынии стартует от $35,10 в день.

Как отмечает СЕО Getmancar Тарас Гетманский, решение о расширении принималось с учетом наличия стратегических партнеров в регионе. В Германии и Румынии сервис работает по модели классического проката в отличие от каршерингового формата, который используется в Украине, Молдове и Грузии.

Особенностью новой услуги есть возможность свободного передвижения по территории стран ЕС. Если арендованный автомобиль возвращается в тот же город, где его взяли, никаких дополнительных расходов не возникает. В то же время передача машины в другом городе разрешена за доплату.

Для аренды автомобиля необходимо установить приложение Getmancar через App Store, Google Play или Huawei AppGallery, зарегистрироваться и выбрать ближайшую доступную машину.

Getmancar – первый украинский сервис каршеринга, уже работающий в Киеве, Львове и Днепре, а также за пределами Украины – в Батуми, Тбилиси, Кутаисе (Грузия) и Кишиневе (Молдова). В этих странах сервис предоставляет авто в аренду поминутно, почасово и посуточно. Кроме того, инвесторы могут сдавать собственные автомобили через платформу и получать прибыль.