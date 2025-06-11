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Український Getmancar запустив прокат авто в ЄС: в яких країнах доступний

авто, оренда, прокат
Нові локації працюють за моделлю класичного прокату автомобілів/ Getmancar

Сервіс українського походження Getmancar розширює свою присутність у Європі — компанія запустила прокат авто в Німеччині та Румунії. Нові локації працюють за моделлю класичного прокату автомобілів із можливістю пересування територією всього Європейського Союзу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

У Німеччині послуга наразі доступна в Берліні, Франкфурті-на-Майні та Мюнхені. На старті клієнтам пропонують до 50 авто, зокрема преміум-класу, вартість яких сягає 80 тисяч євро. Серед моделей — Volvo XC60, Mercedes E-200 (у тюнінгу), BMW 520D, Cupra Formentor. Також доступні вантажні буси, наприклад, Mercedes 114 та Renault Master. Мінімальна добова вартість оренди — від $28,55.

У Румунії прокат відкрито одразу в п’яти містах: Бухаресті, Констанці, Брашові, Бакеу та Сібіу. Тут автопарк значно більший — близько 200 машин. Користувачам доступні як бюджетні моделі, так і авто середнього класу: Dacia Logan, Renault Megane, Volkswagen Polo, Toyota Aygo, Kia Ceed тощо. Базова ціна оренди в Румунії стартує від $35,10 на добу.

Як зазначає СЕО Getmancar Тарас Гетманський, рішення про розширення приймали з урахуванням наявності стратегічних партнерів у регіоні. У Німеччині та Румунії сервіс працює за моделлю класичного прокату, на відміну від каршерингового формату, який використовується в Україні, Молдові та Грузії.

Особливістю нової послуги є можливість вільного пересування по території країн ЄС. Якщо орендоване авто повертається в те саме місто, де його взяли, жодних додаткових витрат не виникає. Водночас передача машини в іншому місті дозволена — за доплату.

Для оренди автомобіля потрібно встановити застосунок Getmancar через App Store, Google Play або Huawei AppGallery, зареєструватися та обрати найближчу доступну машину.

Getmancar — перший український сервіс каршерингу, що вже працює в Києві, Львові та Дніпрі, а також за межами України — в Батумі, Тбілісі, Кутаїсі (Грузія) та Кишиневі (Молдова). У цих країнах сервіс надає авто в оренду похвилинно, погодинно та подобово. Крім того, інвестори можуть здавати власні автомобілі через платформу та отримувати прибуток.

Автор:
Тетяна Гойденко