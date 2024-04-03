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Український каршеринг Getmancar запускається у Молдові: в автопарку – лише електромобілі
Український сервіс каршерингу Getmancar з квітня запускає власну франшизу у Молдові. Авто можна буде орендувати та залишити після користування у місті Кишинів. Їздити можна по всій країні, окрім Придністров’я.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що автопарк у Молдові повністю складатиметься з електромобілів: марок Renault Zoe, Honda MNV, Volkswagen ID.3 та BYD Dolphin.
Також у компанії розглядають можливість додати декілька авто з ДВЗ (двигуном внутрішнього згоряння).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Всього на старті сервісу у Молдові автопарк франчайзингового партнера налічуватиме 20 машин.
Парком та розвитком сервісу буде повністю керувати молдовський франчайзі – зокрема, й наразі партнер відповідає за зарядку електромобілів.
Повідомляється, що під час пілотного запуску користувачам буде доступний добовий тариф, а трохи пізніше й годинні та хвилинні тарифи.
"Молдовський ринок дуже перспективний. У країні розвинений прокат машин, а от каршеринговий оператор до цього був лише один – і має лише до 10 тисяч користувачів. Відтепер йому складе конкуренцію українська компанія. Адже попит на такі послуги є – як і від місцевих мешканців, так і з боку українців, що подорожують транзитом через Молдову. Ми очікуємо, що протягом першого року роботи нашими послугами в Молдові захочуть скористатися щонайменше 10 тисяч користувачів," – каже СЕО Getmancar Тарас Гетманський.
Аби орендувати машину Getmancar у Молдові, необхідно завантажити застосунок у App Store, Google Play або Huawei AppGallery, зареєструватися та обрати авто поруч.
ДОВІДКА:
Getmancar — це перший український сервіс каршерингу, який працює в Дніпрі та Києві, а також у Батумі та Тбілісі (Грузія). Сервіс пропонує орендувати автомобіль через мобільний застосунок. Термін оренди – похвилинний, погодинний і подобовий.