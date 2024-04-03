Украинский каршеринг Getmancar запускается в Молдове: в автопарке – только электромобили

Украинский сервис каршеринга Getmancar с апреля запускает свою франшизу в Молдове. Авто можно будет арендовать и оставить после использования в городе Кишинев. Ездить можно по всей стране, кроме Приднестровья.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.



Отмечается, что автопарк в Молдове будет полностью состоять из электромобилей: марок Renault Zoe, Honda MNV, Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin.

Также в компании рассматривают возможность добавить несколько автомобилей с ДВС (двигателем внутреннего сгорания).

Всего на старте сервиса в Молдове автопарк франчайзингового партнера будет насчитывать 20 машин.

Парком и развитием сервиса будет полностью управлять молдавский франчайзи – в частности, и партнер отвечает за зарядку электромобилей.

Сообщается, что во время пилотного запуска пользователям будет доступен суточный тариф, чуть позже и часовые и минутные тарифы.

"Молдовский рынок очень перспективен. В стране развит прокат машин, а вот каршеринговый оператор до этого был только один – и имеет всего до 10 тысяч пользователей. Теперь ему составит конкуренцию украинская компания. Ведь спрос на такие услуги есть – как и от местных жителей, так и со стороны украинцев, путешествующих транзитом через Молдову.Мы ожидаем, что в течение первого года работы нашими услугами в Молдове захотят воспользоваться по меньшей мере 10 тысяч пользователей", – говорит СЕО Getmancar Тарас Гетманский.

Чтобы арендовать машину Getmancar в Молдове, необходимо загрузить приложение в App Store , Google Play или Huawei AppGallery , зарегистрироваться и выбрать авто рядом.

СПРАВКА:

Getmancar – это первый украинский сервис каршеринга, работающий в Днепре и Киеве, а также в Батуми и Тбилиси (Грузия). Сервис предлагает арендовать автомобиль через мобильное приложение. Срок аренды – поминутный, почасовой и посуточный.