Украинский ресторанный холдинг! FEST откроет первую "Реберню" в Польше

Украинский ресторанный холдинг! FEST планирует в мае 2024 года открыть первое заведение "Реберни" за границей – в Лодзи в Польше. Объем инвестиций в открытие составляет 1 млн евро.

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Об этом сообщает Forbes.

Что известно о новом заведении

Отмечается, что !FEST откроет новое заведение вместе с партнерами из Польши, с которыми имеет опыт развития франшизы бренда "Пьяная вишня" за пределами Украины.

Инвестиции в проект оценивают более чем в 1 млн евро.

Ожидается, что общая площадь "Реберни" в Лодзи составит около 1000 кв. м вместе с летней террасой.

Компания решила оставить название заведения, но адаптировали логотип для нового зарубежного рынка. Польская "Реберня" будет работать под вывеской Rebernia. Ribs & craft beer, что символизирует сочетание ребер на гриле с крафтовым пивом.

"Мы довольно долго выбирали помещение, и надеемся, что первая "Реберня" за пределами Украины будет еще одним положительным кейсом в распространении наших проектов за границу", – рассказал руководитель PR-отдела! FEST Тарас Маселко.

По его словам, продукты, создающие идентичность "Реберни", будут поставлять из Львова, а такое сырье, как мясо, овощи, привычные составляющие для приготовления блюд будут использовать от местных поставщиков.

Основным брендом пива в польской реберне будет "Правда", которое !FEST производит самостоятельно во Львове.

О !FEST

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов. Первым ресторанным проектом предпринимателей стало кафе "У Дианы" во Львове на площади Рынок.

За 16 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

В настоящее время за рубежом представлены два бренда холдинга !FEST – сети заведений "Пьяная вишня" и "Мастерская шоколада".

"Мастерские шоколада" работают в Азербайджане – 4 локации в Баку. Сеть "Пьяная вишня" за границей охватывает 24 заведения в Великобритании, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии и других странах.

Напомним, с известного львовского ресторанного холдинга !Fest взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину в уклонении от уплаты налогов.