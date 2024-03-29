Український ресторанний холдинг !FEST відкриє першу "Реберню" в Польщі

Український ресторанний холдинг !FEST планує в травні 2024 року відкрити перший заклад "Реберні" за кордоном – у Лодзі в Польщі. Обсяг інвестицій у відкриття становить 1 млн євро.

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Про це повідомляє Forbes.

Що відомо про новий заклад

Зазначається, що !FEST відкриє новий заклад разом із партнерами з Польщі, з якими має досвід у розвитку франшизи бренду "П’яна вишня" за межами України.

Інвестиції у проєкт оцінюють у понад 1 млн євро.

Очікується, що загальна площа "Реберні" в Лодзі становитиме близько 1000 кв. м разом із літньою терасою.

Компанія вирішила залишити назву закладу, але адаптували логотип для нового закордонного ринку. Польська "Реберня" працюватиме під вивіскою Rebernia. Ribs & craft beer, що символізує поєднання ребер на грилі з крафтовим пивом.

"Ми доволі довго обирали приміщення, і сподіваємось, що перша "Реберня" за межами України буде ще одним позитивним кейсом в поширенні наших проєктів за кордон", – розповів керівник PR-відділу !FEST Тарас Маселко.

За його словами, продукти, які творять ідентичність "Реберні", постачатимуть зі Львова, а таку сировину, як м’ясо, овочі, звичні складники для приготування страв, використовуватимуть від місцевих постачальників.

Основним брендом пива у польській реберні буде "Правда", яке !FEST виготовляє самостійно у Львові.

Про !FEST

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. Перший ресторанним проєктом підприємців стало кафе "Біля Діани" у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Нині за кордоном представлені два бренди холдингу !FEST – мережі закладів "Пʼяна вишня" і "Майстерня шоколаду".

"Майстерні шоколаду" працюють в Азербайджані – 4 локації в Баку. Мережа "Пʼяна вишня" за кордоном охоплює 24 заклади у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії та інших країнах.

Нагадаємо, з відомого львівського ресторанного холдингу !Fest стягнули у бюджет 13,4 мільйона гривень. Керівництво підприємства визнало провину щодо ухилення від сплати податків.