Коли переходити на літню гуму: правила заміни та поради водіям

З приходом потепління питання сезонної заміни шин стає актуальним для кожного водія. Існує поширена думка, що це потрібно зробити до 15 березня, але це лише умовна дата, а не правило. Читайте на Delo.ua , на що насправді орієнтуватися при заміні гуми, як перевірити стан літніх шин після зберігання та які помилки найчастіше роблять водії навесні.

Температура — головний критерій

Питання, коли міняти резину на літню, має просту відповідь: коли середньодобова температура стабільно тримається на рівні +6–7°C і вище впродовж тижня. Саме при цій позначці зимова гума починає втрачати свої властивості: вона стає надто м'якою для нагрітого асфальту, що знижує ефективність гальмування та погіршує керованість.

В будь-якому разі, краще орієнтуватися насамперед на реальну погоду, а не на дати. В українських реаліях оптимальний час для переходу припадає на кінець березня – середину квітня, але щороку по-різному.

І ще один практичний момент: не варто відкладати запис на шиномонтаж до останнього, адже у пік сезону черги на станціях можуть бути великими, і очікування розтягнеться на кілька днів.

Чи можна їздити на зимовій резині літом

Питання про те, чи можна їздити на зимовій резині літом, здається очевидним, але частина водіїв все одно намагається «докатати» зимовий комплект до повного зносу. Це помилка, яка б'є одночасно і по безпеці, і по гаманцю.

Зимова гума за своїм складом значно м'якша за літню. При підвищенні температури вона поводиться зовсім не так, як очікується:

збільшується гальмівний шлях, бо м'яка гума втрачає зчеплення з нагрітим сухим асфальтом;

погіршується керованість, адже зимовий протектор не пристосований до літніх умов дороги;

зростає витрата пального, через підвищений опір коченню;

прискорюється знос, оскільки літнє тепло руйнує зимову гуму в рази швидше, ніж зимовий холод.

Якщо говорити про конкретні цифри: їзда на зимових шинах при високих температурах скорочує їхній ресурс у 5 разів. Тобто, «докочуючи» зимову гуму влітку, водій фактично знищує її, і все одно змушений купувати нову до наступного сезону. Економія обертається зайвими витратами.

Протилежна ситуація не менш небезпечна: літня гума при температурі нижче +7°C «дубіє», втрачає еластичність і може тріснути. При морозі вона поводиться як канцелярська гумка, і гальмівний шлях зростає критично.

Що перевірити перед установкою літніх шин

Перш ніж ставити торішній комплект, варто його уважно оглянути. Навіть якщо шини зберігалися правильно, за рік вони могли змінитися.

Глибина протектора

Мінімально допустима норма становить 1,6 мм, але для безпечної їзди рекомендується щонайменше 3 мм. Шини з більшим залишком протектора краще встановлювати на задню вісь.

Механічні пошкодження

Тріщини на боковинах, здуття, надрізи або нерівномірний знос є сигналом до заміни, навіть якщо глибина протектора ще в нормі.

Вік гуми

Шини старші за 5–7 років втрачають еластичність незалежно від зовнішнього вигляду і пробігу. Якщо комплект вже «старий», то краще оновити його до початку сезону, поки ціни стабільні.

Якщо стан шин викликає сумніви — не варто ризикувати. Нова гума обійдеться значно дешевше, ніж наслідки ДТП або штраф за неналежний стан транспортного засобу.

Як правильно зберігати зимові шини після заміни

Щоб наступного сезону зимовий комплект знову був у формі, важливо правильно його підготувати до зберігання. Очистіть шини від бруду та дрібного каміння.

Зберігайте у сухому, темному місці при температурі від +5°C до +25°C: подалі від прямих сонячних променів та агресивних хімічних речовин. Шини без дисків зберігають вертикально, на дисках – у стопці горизонтально.

Своєчасна заміна гуми – це не сезонна формальність, а пряма інвестиція у безпеку на дорозі. Орієнтуватися варто на температуру, а не на дату в календарі: стабільні +7°C впродовж тижня – це вже сигнал до дії. Перевіряйте стан літнього комплекту перед установкою і не затягуйте з записом на шиномонтаж. А зимові шини після зняття зберігайте правильно, щоб вони прослужили ще не один сезон.