ДТП у листопаді-грудні: чому аварій на дорогах більшає та як знизити ризик?

Перехідний період, що охоплює листопад і грудень – те ще випробування для всіх учасників дорожнього руху. Хоча статистика фіксує пік аварійності в літні місяці (серпень став антирекордсменом із понад 300 жертвами у 2025 році), пізня осінь та початок зими можуть бути не менш підступними. Саме в цей час дорожньо транспортна пригода (ДТП) стає більш небезпечною та непередбачуваною через агресивне поєднання погодних чинників і сезонної неготовності водіїв. Аналіз даних Національної поліції свідчить про те, що кількість ДТП на дорогах України залишається значною навіть після літніх піків. Наприклад, у 2024 році у листопаді було зафіксовано 2181 ДТП, а у грудні – 2038. Це тисячі аварій, які могли бути спричинені літніми шинами, ожеледицею або поганою видимістю. Читайте на Delo.ua більше про аварійний період листопада-грудня та як водіям в цей сезон поводити себе.

Статистичний парадокс: коли і чому зростає небезпека

На перший погляд, дані за 2023–2025 роки можуть здивувати: найбільше ДТП трапляється у липні-серпні. Це пояснюється сприятливими погодними умовами, через які водії втрачають обачність і перевищують швидкість на дорозі. Що власне, і є однією з головних причин аварій.

Натомість, ДТП в Україні в листопаді та грудні мають іншу природу. Зниження температури, перші заморозки, часті тумани та ранні сутінки сукупно впливають на керованість автомобіля. Якщо влітку водії втрапляють в пригоди через швидкість, то пізньої осені багато хто виявляється не підготовленим до різкої зміни погодніх умов.

ТОП-5 факторів ризику кінця року

Ризик дорожньо-транспортних пригод в листопаді-грудні зростає через цілий комплекс чинників, які часто ігноруються водіями.

«Чорний лід» та ожеледь

Перші заморозки, які часто трапляються вночі, перетворюють вологу на асфальті на тонку, невидиму кірку льоду – так званий «чорний лід». Цей дуже небезпечно, адже водій може не помітити його візуально, а втрата зчеплення з дорогою відбувається миттєво. Навіть найменше порушення правил або різкий маневр на цій поверхні призводить до ДТП.

Запізніла зміна гуми

Попри те, що температура повітря знижується, значна частина водіїв зволікає зі зміною літніх шин. Літня гума при температурі нижче 7 градусів за Цельсієм твердіє. Так різко збільшується гальмівний шлях на мокрому чи холодному асфальті.

Погана видимість та короткий світловий день

Ранні сутінки, пізній світанок, інтенсивні опади (дощ, сніг) та густий туман скорочують час, протягом якого водій може помітити небезпеку.

Це посилюється тим, що дорожньо транспортна пригода може статися через недостатнє освітлення доріг, яке в умовах війни залишається проблемою. Тож водіям тепер доведеться постійно дбати про чистоту фар та скла.

Неправильна дистанція

Багато водіїв продовжують дотримуватись літньої дистанції. На слизькій дорозі час реакції та гальмівний шлях зростають у геометричній прогресії.

Недотримання безпечної дистанції стає основною причиною ДТП, що призводять до зіткнень кількох автомобілів.

Технічні несправності на морозі

Різке зниження температури виявляє приховані проблеми автомобіля:

замерзання неякісних рідин,

швидкий розряд старого акумулятора

відмова гальмівних систем через примерзання колодок.

Непідготовлений технічний стан автомобіля ускладнює керування, збільшуючи ризик потрапляння у аварію.

Як убезпечити себе та знизити ризик ДТП

Для того, щоб пережити складний сезон листопад-грудень без дорожньо транспортних пригод, водії мають змінити свій підхід до керування.

Підготовка автомобіля. Це не лише зміна шин на якісні зимові, але й перевірка акумулятора, системи обігріву та заміна склоомивача на незамерзаючий. Зниження швидкості та плавність. Навіть якщо дорога виглядає чистою, завжди знижуйте швидкість. Усі маневри, повороти, гальмування та розгін слід виконувати максимально плавно, щоб не спровокувати занос на ожеледі. Принцип «бачити і бути побаченим». Увімкніть ближнє світло та протитуманні фари. Тримайте скло чистим, щоб забезпечити максимальну видимість. Подвійна дистанція. Тримайте від сусідніх автомобілів таку відстань, щоб можна було б безпечно зупинитися, навіть якщо авто різко загальмують на льоду.

Уважність, передбачливість та повага до складних погодних умов – і кількість ДТП в Україні може помітно зменшитися.