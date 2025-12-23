Зимові ДТП: статистика аварій та основні причини небезпечного сезону

Зимовий період традиційно стає найскладнішим випробуванням для водіїв, суттєво підвищуючи ризики потрапляння у дорожньо транспортна пригода. Хоча ДТП трапляються цілий рік через стандартні причини (незадовільний технічний стан машини, порушення ПДР та неадекватну поведінку учасників руху) взимку до них додаються агресивні чинники: снігопади, лід і снігова каша. Читайте на Delo.ua про те, як уникнути пригод на дорозі в зимових умовах.

Статистика ДТП взимку

За даними Опендатабот, у 2024 році в Україні вже було зафіксовано понад 16,5 тисяч ДТП з постраждалими, в яких загинуло майже 2 тисячі людей, а майже 21 тисяча отримали травми.

Наразі ДТП в Україні часто трапляються і через зовнішні обставини, які посилилися в умовах війни:

недостатня освітленість доріг, інтенсивний трафік у великих містах через внутрішню міграцію.

Водіям, які нещодавно переїхали до нових міст, необхідно бути максимально уважними, оскільки відсутність знання місцевості ускладнює керування.

ТОП-6 причин: лід, шини та порушення ПДР

Зимові види ДТП відрізняються не лише масштабністю (часто за участю кількох машин), а й серйозними наслідками, включаючи перекидання транспорту. Розглянемо основні фактори, що спричиняють ДТП на дорогах узимку.

Шини не по сезону

Пізній листопад та грудень – найнебезпечніші місяці. Літні шини або неякісна зимова гума за низьких температур втрачають зчеплення з дорогою. А це робить будь-який маневр небезпечним і може закінчитися аварією.

Ожеледь

Навіть якщо снігу немає, дороги можуть бути покриті тонким, важко помітним шаром льоду. Найменша втрата керованості на пожвавлених трасах може, за принципом доміно, призвести до масштабної ДТП за участю великої кількості машин. Особливо небезпечні ділянки льоду на поворотах, спусках та підйомах.

Снігова пастка

За раптових снігопадів комунальні служби не завжди встигають розчищати дороги. Снігова каша чи грудки можуть спричинити занос, особливо на трасах з високими швидкостями. У таких умовах фури та вантажівки, часто з неправильно розміщеним вантажем, стають некерованими.

Сильні морози

Мороз призводить до замерзання неякісних технічних рідин, швидкого розряджання старих акумуляторів, примерзання гальмівних колодок та відмови електроніки, включаючи парктроніки.

Погана видимість

Зледеніння скла, сніговий пласт на даху, що падає на лобове скло при гальмуванні, або інтенсивний снігопад, що стає аналогом туману. При обмеженій видимості легко потрапити до аварійної ситуації.

Порушення правил дорожнього руху

Такі порушення ПДР як: перевищення швидкісного режиму та недотримання дистанції (взимку її треба тримати вдвічі більше, ніж улітку) призводить до серйозних подій із тяжкою травматизацією або смертністю.

Що робити у разі ДТП

Абсолютно всі ДТП, які трапляються, умовно діляться на аварії з потерпілими та без потерпілих. Якщо є потреба виклику лікарів: таке ДТП завжди кваліфікується як ДТП з потерпілими.

Надання допомоги. Якщо є потерпілі, необхідно викликати швидку допомогу та всі відповідні рятувальні служби та поліцію. По можливості, слід надати першу медичну допомогу постраждалим. Залучення захисника. Юристи наполегливо рекомендують долучати до процесу адвоката, особливо коли мова йде про ДТП з потерпілими . Особливо це потрібно, щоб проконтролювати дії слідчих та уникнути неприємних несподіванок (наприклад, під час проведення судмедекспертизи). Право на мовчання. ДТП – це завжди колосальний стрес. Адвокати радять до приїзду захисника спробувати заспокоїтись і не давати жодних пояснень представникам правоохоронних структур.

Кримінальний кодекс кваліфікує ДТП, як злочин, коли його учасники отримали тяжкі чи середнього ступеня тілесні ушкодження або загинули (ст. 286 КК). Якщо ДТП закінчилося без потерпілих, або їм завдано легких тілесних ушкоджень, це адміністративне правопорушення.

Отож, навіть сучасні системи безпеки, як-от ABS та ESP, допомагають, але не замінюють уважності водія. Взимку всі маневри потрібно виконувати плавно та обережно. Професійні водії навіть радять проходити автокурси саме в холодну пору року, щоб навчитися їздити в складних умовах.