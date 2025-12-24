Як уникнути небезпеки під час поїздок у тумані: 5 порад для водіїв

З настанням осінньо-зимового періоду водіння стає справжнім випробуванням через появу туману. Він обрізає видимість до мінімуму і різко підвищує ризик аварій. Здавалося б, звичайне природне явище: просто собі конденсація водяної пари в повітрі. Але його справжня небезпека проявляється, коли туман змішується з димом або приходить разом із морозом. Тоді дорога стає слизькою, як ковзанка. У таких умовах навіть досвідчені водії опиняються в пастці. Туман не лише фізично обмежує видимість, але й спотворює сприйняття швидкості та відстані до об’єктів, викликаючи ефект «тунельного зору». Читайте на Delo.ua про п'ять ключових правил водіння автомобілю в умовах обмеженої видимості.

ТОП-5 правил: швидкість, світло та увага на дорозі

Туман – одна з найпоширеніших причин масових ДТП, оскільки він різко зменшує час на реакцію. Водії повинні компенсувати це явище максимальною уважністю та корекцією манери водіння..

1. Розумна швидкість та збільшення дистанції

Погіршення видимості вимагає зниження швидкості до рівня, що дозволяє вам повністю зупинити автомобіль у межах видимої відстані. Навіть на гарній дорозі в тумані слід їхати не швидше за 50–70 км/год.

Також краще збільшувати дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. Якщо у звичайних умовах інтервал у 2 секунди – це безпечно, то в тумані його потрібно збільшити до 4–5 секунд. Це дасть достатньо часу на реакцію, якщо автомобіль попереду різко загальмує.

2. Обов'язкове використання освітлення

Обов'язково вмикайте ближнє світло фар та передні й задні протитуманні фари. Щоправда, тут є одне “але”. Далеке світло в тумані не лише не допомагає, але й може нашкодити.

Так працює оптика: світло відбивається від мікроскопічних частинок води, створюючи перед вами «світлову стіну», що ще більше погіршує видимість.

3. Уникнення різких маневрів та обгонів

Різкі рухи кермом, швидка зміна смуги або інтенсивне гальмування – заборонені прийоми в умовах туману. Як і обгін. Через те, що туман спотворює відстань, важко (навіть неможливо) точно оцінити швидкість та положення зустрічного транспорту. Всі маневри повинні бути плавними та передбачуваними.

Крім того, на багаторядних дорогах краще триматися ближче до центральної смуги. А на односмугових краще триматися до правого краю, орієнтуючись на розмітку (якщо вона є) або обмежувальні стовпчики.

4. Контроль за кермом та звукове орієнтування

Концентрація водія має бути стовідсотковою, особливо враховуючи туманні умови. Тож під час їзди краще забути про наявність телефону і не відволікатися на розмови.

Щоб краще орієнтуватися в умовах обмеженої видомості та орієнтуватися на звуки (інших автомобілів), відчиніть вікна. Також користуйтеся обігрівом, щоб запобігти утворенню конденсату на лобовому склі.

5. Безпечна зупинка при нульовій видимості

Якщо туман стає настільки густим, що видимість обмежується кількома метрами, найкращим рішенням є вимушена зупинка.

З'їжджати з проїжджої частини потрібно максимально праворуч, на узбіччя. У жодному разі не залишайте автомобіль на смузі руху. Після зупинки обов'язково увімкніть аварійні вогні та залиште габарити увімкненими.

Зрештою, не лише водії мають бути уважними. Пішоходи та велосипедисти повинні розуміти, що в тумані їх не видно. Тому тут варто використовувати світловідбиваючі елементи на одязі та рухатися назустріч транспорту по узбіччю. Велосипеди під час туману вмикають задній ліхтар, а при дуже густому тумані краще взагалі зійти з велосипеда і йти пішки.

Таким чином, у тумані всі учасники дорожнього руху повинні керуватися принципами плавності, уважності та максимальної передбачуваності. Дотримання цих правил може врятувати життя.