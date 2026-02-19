ТОП-10 найпопулярніших б/в легкових авто в Україні (січень 2026)

Українці продовжують активно перепродувати вживані легковики, і січень 2026 року став місяцем стабільності попри святковий сезон. За даними Інституту досліджень авторинку , протягом січня 2026 року сервісні центри МВС зареєстрували 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Формально це виглядає як зростання на 62,3% відносно січня 2025-го, проте тут варто бути реалістами. Торік у цей період сервісні центри МВС мали масштабний технічний збій електронних сервісів, через що реєстрації стояли тижнями. Зараз ми просто бачимо реальну картину здорового ринку без системних перешкод. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан вторинного ринку авто за грудень 2025 року.

Динаміка ринку легкових авто у січні

Динаміка вторинного ринку легковиків, 2025–2026.

Джерело: eauto.org.ua

Січень 2026 року для внутрішніх перепродажів вживаних авто став місяцем символічної стабільності. Ринок фактично проігнорував святковий сезон і новорічне затишшя, зберігши темпи грудня (+0,4% місяць до місяця). Загалом показник у 80 тисяч угод свідчить про те, що автомобіль в Україні остаточно перейшов із категорії розкоші в категорію життєвої необхідності.

Таким чином, внутрішній ринок демонструє контрастну картину старту року. Якщо імпорт різко загальмував через повернення ПДВ на електромобілі, то внутрішні перепродажі показали стабільність і стали головним фундаментом усієї автомобільної галузі. Ринок став дорослішим, прогнозованішим і майже не залежить від сезонних коливань чи дрібних економічних струсів.

Обсяги внутрішнього ринку на діаграмі показані у верхній (синій) частині стовпців, у нижній (помаранчевій) — обсяги імпорту вживаних легковиків.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом

Підпис: Топ-10 марок легкових авто з пробігом, внутрішній ринок (01/2026 р.)

Джерело: eauto.org.ua

Лідерство на внутрішньому ринку незмінно утримує Volkswagen, наближаючись до позначки у 10 тисяч угод за місяць, демонструючи міцну довіру українських покупців до німецької надійності.

Цікаво, що друге та третє місця зайняли BMW та Audi. Це свідчить про те, що внутрішній ринок преміальних «німців» в Україні напрочуд живий і активний. Щоправда, авто цих преміальних марок мають середній вік 16,5 та 16,1 року відповідно. Отже йдеться не про масове захоплення «елітними авто», а скоріше здійснення давніх мрій, коли ці автівки мають під два десяти років та коштують менше як новий «Логан».

На цьому фоні присутність BMW вище за еталон практичності Skoda та легендарну надійність Toyota виглядає як виклик логіці. Але в Україні емоції часто перемагають розрахунок. Хтось нарешті реалізовує дитячу мрію, а хтось просто хоче, «аби було краще, ніж у сусіда».

Далі у списку Renault, Skoda та Toyota, які тримають стабільно високі позиції. Також у топ-10 тримаються Ford, Hyundai та ВАЗ/Lada, який поступово рухається донизу, хоча все ще тримається в десятці завдяки наддешевим цінам та потребі громадян у мобільності.

Топ-10 моделей б/в авто за січень 2026

Якщо дивитися на конкретні моделі, список тут без сюрпризів — Volkswagen Passat та Skoda Octavia очолюють рейтинг. Це «золотий стандарт» українця. Але подивіться на третє місце — Daewoo Lanos нікуди не подівся, залишаючись головним «вхідним квитком» у світ автовласників. Також високу активність показують «трійки» та «п'ятірки» BMW, що підтверджує: драйверський характер і вживаний статус — ідеальне комбо для нашої вторинки, відомий логотип на капоті за недорого. Принаймні, в день купівлі.

10. Ford Focus

Підпис: Ford Focus

Джерело: topgear.com

Популярний компактний хетчбек впевнено тримається в топі як енергійний та надійний автомобіль середнього класу. Ford Focus забезпечує оптимальне співвідношення ціна-якість і доступний у різних варіантах кузова. За підсумками січня 2026 року ця модель залишається улюбленим вибором для практичних покупців, зафіксувавши 1 079 угод на внутрішньому ринку.

9. Audi A4

Підпис: Audi A4.

Джерело: ddtuning.com.ua

Компактний преміум-седан займає дев'яту позицію у січневому рейтингу. Audi A4 — це поєднання елегантного дизайну, бездоганного оздоблення та впізнаваності бренду з чотирма кільцями.

Таку машину обирають ті, для кого важливі статус і якість без зайвої помпезності. За січень 2026 року модель Audi A4 стала об'єктом купівлі для 1 108 українських покупців, які обирають преміум-сегмент за доступну ціну.

8. Audi A6

Підпис: Audi A6.

Джерело: columbauto.com.ua

Цей представницький бізнес-седан займає восьму позицію у преміальному сегменті внутрішнього ринку. Audi A6 приваблює своїм витонченим дизайном, люксовим інтер'єром та бездоганною якістю виконання.

За січень 2026 року модель Audi A6 знайшла своїх нових власників серед 1 177 українців, які обирають представницький клас за розумну ціну на вторинному ринку.

7. Renault Megane

Підпис: Renault Megane

Джерело: cdn.group.renault.com

Затребуваний французький автомобіль середнього класу, зокрема завдяки поєднанню комфортної їзди та економічності. Renault Megane пропонує м'яку підвіску та стильний дизайн.

Вважається достойною альтернативою німецьким конкурентам у середньому ціновому сегменті. За січень 2026 року на купівлю даної моделі зважилися 1 299 покупців з України.

6. BMW 3 Series

Підпис: BMW 3 Series

Джерело: wikimedia.org

Компактний преміум-седан та одна з найулюбленіших моделей BMW в Україні. BMW 3 Series цінується за спортивний характер керування та фірмову динаміку. Також пропонує ідеальний баланс між престижністю, технологіями та практичністю для повсякденного використання.

За січень 2026 року модель BMW 3 Series підтвердила свій статус однієї з найпопулярніших баварських моделей, ставши вибором 1 368 українців.

5. BMW 5 Series

Підпис: BMW 5 Series

Джерело: wikimedia.org

Цей представницький бізнес-седан втілює преміальний сегмент, демонструючи стабільний попит на поєднання розкоші та динаміки. BMW 5 Series відома своїм винятковим рівнем комфорту, сучасними технологіями та потужними силовими агрегатами. За підсумками січня 2026 року до купівлі цієї моделі вдалися 1 445 українців, які обирають представницький клас.

4. Volkswagen Golf

Підпис: Volkswagen Golf

Джерело: volkswagen-newsroom.com

Легендарний німецький хетчбек продовжує залишатися одним із найбільш затребуваних автомобілів на внутрішньому ринку. Volkswagen Golf відомий своєю універсальністю, компактністю та високою якістю збірки.

Ідеально підходить для міської експлуатації та є високоліквідним активом. За підсумками січня 2026 року модель Volkswagen Golf зберегла позиції в топ-4 завдяки стабільному попиту, про що свідчать 2 236 угод.

3. Daewoo Lanos

Підпис: Daewoo Lanos

Джерело: volkswagen-newsroom.com

Lanos, посідаючи третє місце, залишається «народним» автомобілем України. Принаймні, судячи з величезної кількості внутрішніх перепродажів.

Daewoo Lanos належить до бюджетного сегмента, пропонуючи мінімальні витрати на обслуговування та доступність запчастин. За підсумками січня 2026 року купівлю Ланоса здійснили 2 289 вітчизняних споживачів, для яких це залишається «вхідним квитком» у світ власного авто.

2. Skoda Octavia

Підпис: Skoda Octavia

Джерело: businessmotoring.co.uk

Сімейний ліфтбек/універсал займає другу сходинку рейтингу і відомий своєю винятковою практичністю та простором. Загалом Skoda Octavia пропонує ідеальне співвідношення ціни та функціональності у середньому класі. За січень 2026 року факт купівлі цієї моделі зафіксували 2 550 українців, підтверджуючи її статус одного з найпопулярніших сімейних автомобілів.

1. Volkswagen Passat

Підпис: Volkswagen Passat

Джерело: carpro.com

Седан середнього класу є беззаперечним лідером внутрішнього ринку за кількістю угод. Volkswagen Passat символізує надійність, простір і комфорт, часто обирається для сімейних або бізнес-потреб. Плюс доступні запчастини та висока ліквідність на ринку.

За підсумками січня 2026 року на купівлю цієї моделі наважилися 2 959 українців, що робить Passat абсолютним лідером вторинного ринку.

ТОП-10 моделей б/в легкових авто на січень 2026 (інфографіка)

Підпис: Топ-10 моделей легкових авто з пробігом, внутрішній ринок (01/2026 р.).

Джерело: eauto.org.ua

Середній вік та стабільність ринку

Середній вік легкових автомобілів, які обертаються на внутрішньому ринку у січні 2026 року, залишається на рівні 15–16 років. Це підтверджує, що український вторинний ринок орієнтований на доступні та перевірені часом автомобілі з достатнім ресурсом експлуатації.

Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку коментує ситуацію на ринку наступним чином:

«Внутрішній ринок у січні 2026-го став головним фундаментом усієї автомобільної галузі. Поки імпортні потоки адаптуються до нових правил ПДВ, внутрішній обіг забезпечує стабільність.

Показник у 80 тисяч угод свідчить про те, що автомобіль в Україні остаточно перейшов із категорії розкоші в категорію життєвої необхідності. Ринок став дорослішим, прогнозованішим і майже не залежить від сезонних коливань чи дрібних економічних струсів».

Варто зазначити, що преміальні марки BMW та Audi, які зайняли друге та третє місця у січневому рейтингу, мають середній вік 16,5 та 16,1 року відповідно. Це не масове захоплення елітними авто, а здійснення давніх мрій за доступну ціну.

Преміум-сегмент: ексклюзивні одиниці

Окремої уваги, як завжди, заслуговує преміум-сегмент. На фоні загальних цифр особливо виділяється Porsche з результатом у 303 перепродажі всередині країни. Для нашого ринку це вже майже «народний» преміум.

Для справжніх гурманів у січні теж було на що подивитися:

Rolls-Royce — 4 одиниці змінили власників.

Ferrari та Aston Martin — по 2 угоди.

Lamborghini — 1 перереєстрація.

Bentley (11) та Maserati (15) — стабільний рух у вищій лізі.

Хоча ці цифри скромні на тлі масових продажів, це свідчить про те, що ринок елітних авто живе за власними правилами, де зовнішні економічні чинники мають другорядне значення.