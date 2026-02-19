ТОП-10 самых популярных легковых авто в Украине (январь 2026)

Украинцы продолжают активно перепродавать подержанные легковушки, и январь 2026 года стал месяцем стабильности, несмотря на праздничный сезон. По данным Института исследований авторынка , в течение января 2026 года сервисные центры МВД зарегистрировали 80 009 сделок купли-продажи подержанных легковушек. Формально это выглядит как рост на 62,3% по отношению к январю 2025-го, однако здесь стоит быть реалистами. В прошлом году в этот период у сервисных центров МВД был масштабный технический сбой электронных сервисов, из-за чего регистрации стояли неделями. Сейчас мы видим реальную картину здорового рынка без системных помех. Читайте на Delo.ua больше об итоговом состоянии вторичного рынка авто за декабрь 2025 года.

Динамика рынка легковых автомобилей в январе

Динамика вторичного рынка легковушек, 2025-2026.

Источник: eauto.org.ua

Январь 2026 года для внутренних перепродаж подержанных автомобилей стал месяцем символической стабильности. Рынок фактически проигнорировал праздничный сезон и новогоднее затишье, сохранив темпы декабря (+0,4% месяц в месяц). В общей сложности показатель в 80 тысяч сделок свидетельствует о том, что автомобиль в Украине окончательно перешел из категории роскоши в категорию жизненной необходимости.

Таким образом, внутренний рынок показывает контрастную картину старта года. Если импорт резко затормозил из-за возврата НДС на электромобили, то внутренние перепродажи показали стабильность и стали основным фундаментом всей автомобильной отрасли. Рынок стал более взрослым, прогнозируемым и почти не зависит от сезонных колебаний или мелких экономических сотрясений.

Объемы внутреннего рынка на диаграмме показаны в верхней (синей) части столбцов, в нижней (оранжевой) – объемы импорта подержанных легковушек.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом

Підпис: Топ-10 марок легкових авто з пробігом, внутрішній ринок (01/2026 р.)

Источник: eauto.org.ua

Лидерство на внутреннем рынке неизменно удерживает Volkswagen, приближаясь к отметке в 10 тысяч сделок в месяц, демонстрируя крепкое доверие украинских покупателей к немецкой надежности.

Интересно, что второе и третье место заняли BMW и Audi. Это свидетельствует о том, что внутренний рынок премиальных «немцев» в Украине удивительно живой и активный. Правда, автомобили этих премиальных марок имеют средний возраст 16,5 и 16,1 года соответственно. Так что речь идет не о массовом увлечении «элитными авто», а скорее воплощения давних мечтаний, когда эти автомобили имеют под два десяти лет и стоят меньше нового «Логана».

На этом фоне присутствие BMW выше эталона практичности Skoda и легендарной надежности Toyota выглядит как вызов логике. Но в Украине эмоции часто выигрывают расчет. Кто-то наконец-то реализует детскую мечту, а кто-то просто хочет, «чтобы было лучше, чем у соседа».

Далее в списке Renault, Skoda и Toyota, которые удерживают стабильно высокие позиции. Также в топ-10 держатся Ford, Hyundai и ВАЗ/Lada, постепенно двигающийся вниз, хотя все еще держится в десятке благодаря сверхдешевым ценам и потребности граждан в мобильности.

Топ-10 моделей б/в авто за січень 2026

Если смотреть на конкретные модели, список без сюрпризов — Volkswagen Passat и Skoda Octavia возглавляют рейтинг. Это «золотой стандарт» украинца. Но посмотрите на третье место – Daewoo Lanos никуда не делся, оставаясь главным «входным билетом» в мир автовладельцев. Также высокую активность показывают «тройки» и «пятерки» BMW, что подтверждает: драйверский характер и статус — идеальное комбо для нашей вторички, известный логотип на капоте недорого. По крайней мере, в день покупки.

10. Ford Focus

Підпис: Ford Focus

Источник: topgear.com

Популярный компактный хэтчбек уверенно держится в топе как энергичный и надежный автомобиль среднего класса. Ford Focus обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество и доступно в различных вариантах кузова. По итогам января 2026 года эта модель остается излюбленным выбором для практических покупателей, зафиксировав 1079 сделок на внутреннем рынке.

9. Audi A4

Підпис: Audi A4

Источник: ddtuning.com.ua

Компактный премиум-седан занимает девятую позицию в январском рейтинге. Audi A4 – это сочетание элегантного дизайна, безупречной отделки и узнаваемости бренда с четырьмя кольцами.

Такую машину выбирают те, для кого важны статус и качество без излишней помпезности. За январь 2026 года модель Audi A4 стала объектом покупки для 1108 украинских покупателей, выбирающих премиум-сегмент по доступной цене.

8. Audi A6

Підпис: Audi A6

Источник: columbauto.com.ua

Этот представительский бизнес-седан занимает восьмую позицию в премиальном сегменте внутреннего рынка. Audi A6 привлекает своим изящным дизайном, люксовым интерьером и безупречным качеством исполнения.

За январь 2026 года модель Audi A6 нашла своих новых владельцев среди 1177 украинцев, выбирающих представительский класс по разумной цене на вторичном рынке.

7. Renault Megane

Підпис: Renault Megane

Источник: cdn.group.renault.com

Востребован французский автомобиль среднего класса, в частности, благодаря сочетанию комфортной езды и экономичности. Renault Megane предлагает мягкую подвеску и стильный дизайн.

Считается достойной альтернативой немецким конкурентам в среднем ценовом сегменте. За январь 2026 года на покупку данной модели решились 1299 покупателей из Украины.

6. BMW 3 Series

Підпис: BMW 3 Series

Источник: wikimedia.org

Компактный премиум-седан и одна из любимых моделей BMW в Украине. BMW 3 Series ценится за спортивный характер управления и фирменную динамику. Также предлагает идеальный баланс между престижностью, технологиями и практичностью повседневного использования.

За январь 2026 года модель BMW 3 Series подтвердила свой статус одной из самых популярных баварских моделей, став выбором 1368 украинцев.

5. BMW 5 Series

Підпис: BMW 5 Series

Источник: wikimedia.org

Этот представительский бизнес-седан олицетворяет премиальный сегмент, демонстрируя стабильный спрос на сочетание роскоши и динамики. BMW 5 Series известна своим исключительным уровнем комфорта, современными технологиями и мощными силовыми агрегатами. По итогам января 2026 года к покупке этой модели прибегли 1 445 украинцев, выбирающих представительский класс.

4. Volkswagen Golf

Підпис: Volkswagen Golf

Источник: volkswagen-newsroom.com

Легендарный немецкий хэтчбек продолжает оставаться одним из самых востребованных автомобилей на внутреннем рынке. Volkswagen Golf известен своей универсальностью, компактностью и высоким качеством сборки.

Идеально подходит для городской эксплуатации и является высоколиквидным активом. По итогам января 2026 года модель Volkswagen Golf сохранила позиции в топ-4 благодаря стабильному спросу, о чем свидетельствуют 2236 сделок.

3. Daewoo Lanos

Підпис: Daewoo Lanos

Источник: volkswagen-newsroom.com

Lanos, занимая третье место, остается «народным» автомобилем Украины. По крайней мере, судя по множеству внутренних перепродаж.

Daewoo Lanos относится к бюджетному сегменту, предлагая минимальные затраты на обслуживание и доступность запчастей. По итогам января 2026 года покупку Ланоса совершили 2289 отечественных потребителей, для которых это остается «входным билетом» в мир собственного авто.

2. Skoda Octavia

Підпис: Skoda Octavia

Источник: businessmotoring.co.uk

Семейный лифтбек/универсал занимает вторую строчку рейтинга и известен своей исключительной практичностью и пространством. В общем, Skoda Octavia предлагает идеальное соотношение цены и функциональности в среднем классе. За январь 2026 года факт покупки этой модели зафиксировали 2550 украинцев, подтверждая ее статус одного из самых популярных семейных автомобилей.

1. Volkswagen Passat

Підпис: Volkswagen Passat

Источник: carpro.com

Седан среднего класса является безоговорочным лидером внутреннего рынка по количеству сделок. Volkswagen Passat символизирует надежность, пространство и комфорт, часто выбирается для семейных или бизнес-потребностей. Плюс доступны запчасти и высокая ликвидность на рынке.

По итогам января 2026 года на покупку этой модели решились 2959 украинцев, что делает Passat абсолютным лидером вторичного рынка.

ТОП-10 моделей б/в легкових авто на січень 2026 (інфографіка)

Підпис: Топ-10 моделей легкових авто з пробігом, внутрішній ринок (01/2026 р.).

Источник: eauto.org.ua

Средний возраст и стабильность рынка

Средний возраст легковых автомобилей, обращающихся на внутреннем рынке в январе 2026 года, остается на уровне 15–16 лет. Это подтверждает, что украинский вторичный рынок ориентирован на доступные и проверенные временем автомобили с достаточным ресурсом эксплуатации.

Станислав Бучацкий, председатель Института исследований авторынка комментирует ситуацию на рынке следующим образом:

«Внутренний рынок в январе 2026 года стал главным фундаментом всей автомобильной отрасли. Пока импортные потоки адаптируются к новым правилам НДС, внутреннее обращение обеспечивает стабильность.

Показатель в 80 тысяч соглашений говорит о том, что автомобиль в Украине окончательно перешел из категории роскоши в категорию жизненной необходимости. Рынок стал более взрослым, прогнозируемым и почти не зависит от сезонных колебаний или мелких экономических сотрясений».

Стоит отметить, что премиальные марки BMW и Audi, занявшие второе и третье места в январском рейтинге, имеют средний возраст 16,5 и 16,1 соответственно. Это не массовое увлечение элитными авто, а исполнение давних мечтаний за доступную цену.

Премиум-сегмент: эксклюзивные единицы

Отдельного внимания, как обычно, заслуживает премиум-сегмент. На фоне общих цифр особенно выделяется Porsche с результатом 303 перепродажи внутри страны. Для нашего рынка это уже почти народный премиум.

Для настоящих гурманов в январе тоже было на что посмотреть:

Rolls-Royce – 4 единицы сменили владельцев.

Ferrari и Aston Martin – по 2 сделки.

Lamborghini - 1 перерегистрация.

Bentley (11) и Maserati (15) – стабильное движение в высшей лиге.

Хотя эти цифры скромны на фоне массовых продаж, это свидетельствует о том, что рынок элитных автомобилей живет по собственным правилам, где внешние экономические факторы имеют второстепенное значение.