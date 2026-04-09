Читать на русском
Ціни на пальне 9 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 9 квітня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|76,56 грн (-65 коп.)
|А-95
|73,17 грн (-11 коп.)
|А-92
|67,36 грн (+3 коп.)
|ДП
|90,34 грн (-17 коп.)
|Газ
|49,10 грн (+5 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|92,90
|49,90
|UPG
|77,00
|74,00
|90,00
|49,00
|WOG
|80,00
|77,00
|93,00
|49,99
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|86,90
|48,90
|SOCAR
|78,85
|75,99
|91,85
|49,55
|AMIC
|74,07
|71,04
|90,83
|48,81
|БРСМ-Нафта
|69,94
|87,99
|47,74
Нагадаємо, після заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я з Іраном нафтові ринки відреагували майже одразу. Станом на 16:30 8 квітня від початку торгів нафта марки Brent здешевшала на $18,7 за барель або на 16,54% до $91,2 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate впала в ціні на $20,31 або на 17,98% до $92,64 за барель.