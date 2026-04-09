Ціни на пальне 9 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 9 квітня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 76,56 грн (-65 коп.) А-95 73,17 грн (-11 коп.) А-92 67,36 грн (+3 коп.) ДП 90,34 грн (-17 коп.) Газ 49,10 грн (+5 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 79,90 76,90 92,90 49,90 UPG 77,00 74,00 90,00 49,00 WOG 80,00 77,00 93,00 49,99 УКРНАФТА 69,90 69,90 66,90 86,90 48,90 SOCAR 78,85 75,99 91,85 49,55 AMIC 74,07 71,04 90,83 48,81 БРСМ-Нафта 69,94 87,99 47,74

Нагадаємо, після заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я з Іраном нафтові ринки відреагували майже одразу. Станом на 16:30 8 квітня від початку торгів нафта марки Brent здешевшала на $18,7 за барель або на 16,54% до $91,2 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate впала в ціні на $20,31 або на 17,98% до $92,64 за барель.