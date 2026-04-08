Ціни на нафту впали нижче $100 після заяви Трампа про перемир’я з Іраном

Ціни на нафту різко знизилися нижче позначки $100 за барель після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення двотижневого перемир’я з Іраном. Домовленість передбачає безпечне відкриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти, що миттєво вплинуло на глобальні ринки.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

У середу світові ціни на нафту стрімко знизилися, опустившись нижче позначки у 100 доларів за барель. Ринок відреагував миттєво: ф’ючерси на Brent подешевшали на $14,51 (–13,3%) - до $94,76 за барель. Американська WTI втратила ще більше - $17,16 (–15,2%), опустившись до $95,79 за барель.

Таке падіння стало одним із найрізкіших за останній час і фактично відкотило ціни після нещодавнього стрімкого зростання. Водночас WTI продовжує торгуватися з премією до Brent, що є нетиповим явищем і пояснюється ближчими строками поставки - травневі контракти наразі дорожчі за червневі.

Головним фактором обвалу стала заява президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості з Іраном щодо двотижневого перемир’я. Ключовою умовою угоди є негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки - стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Рішення стало несподіваним, адже ще напередодні Трамп висував Ірану жорсткий ультиматум, погрожуючи масштабними атаками у разі відмови. Згодом він заявив про "двостороннє перемир’я", тоді як Тегеран погодився призупинити удари за умови припинення атак проти себе та гарантій безпечного судноплавства.

Попри це, ситуація в регіоні залишається напруженою: країни Перської затоки повідомляють про ракетні удари та атаки дронів, а цивільне населення отримує попередження про небезпеку.

Аналітики застерігають, що навіть у разі деескалації ризики нікуди не зникнуть. Ринок і надалі закладатиме геополітичну премію у ціни, адже Іран може й надалі використовувати фактор Ормузької протоки як інструмент тиску. Водночас сторони вже обговорюють ширшу мирну угоду, що потенційно може стабілізувати ситуацію, хоча остаточні домовленості ще не досягнуті.

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки та нова хвиля геополітичної напруги підштовхнули нафту до стрімкого зростання - і цей ефект уже відчутний в Україні. Дизель і автогаз дорожчають найшвидше, а експерти, яких опитало Delo.ua попереджають: ціни на АЗС продовжать рости і можуть суттєво перевищити нинішні рівні.