НБУ оцінив вплив зростання цін на паливо на тлі подій на Близькому Сході

Зростання цін на паливо на тлі подій на Близькому Сході може додати до інфляції в Україні у 2026 році від 0,5 до 1 відсоткового пункту, а вторинні ефекти здатні збільшити цей вплив ще на 1–2 в.п.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у березні НБУ оцінював зростання цін на пальне на рівні 12–16% місяць до місяця, тоді як фактичний показник становив близько 14%. Це вже додало приблизно 0,4 відсоткового пункту до річної інфляції за місяць.

У регуляторі пояснюють, що первинний ефект від подорожчання пального поступово трансформується у вторинні — через зростання вартості перевезень із лагом у один–два місяці, а згодом і через підвищення цін на товари та послуги. В аграрному секторі цей процес може бути більш розтягнутим у часі через попередні закупівлі ресурсів за нижчими цінами.

Окремо в НБУ відзначають, що події на Близькому Сході впливають і на торговельний баланс України через подорожчання газу та нафтопродуктів. У разі збереження високих цін на енергоносії негативний ефект для економіки може становити від 1,5 до 3 млрд доларів на рік, а ще близько 140 млн доларів додатково — через зростання вартості добрив.

Водночас певним компенсуючим фактором можуть стати вищі ціни на аграрну продукцію на світових ринках, що підтримує український експорт. У разі подальшого зростання глобальних цін на продовольство це може частково збалансувати негативні наслідки для економіки.

Серед додаткових ризиків у НБУ також називають потенційне посилення економічного тиску з боку Росії через зростання доходів від енергоресурсів та можливе уповільнення економік країн ЄС, що може вплинути на український експорт. Разом із тим регулятор продовжує роботу із синхронізації санкційних пакетів із міжнародними партнерами.

У січневому інфляційному звіті Нацбанк прогнозував уповільнення інфляції до 7,5% наприкінці 2026 року, до 6% у 2027 році та повернення до цільового рівня 5% у 2028 році.

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки та нова хвиля геополітичної напруги підштовхнули нафту до стрімкого зростання - і цей ефект уже відчутний в Україні. Дизель і автогаз дорожчають найшвидше, а експерти, яких опитало Delo.ua попереджають: ціни на АЗС продовжать рости і можуть суттєво перевищити нинішні рівні.