Спрос на бензиновые авто вырос на 22%: что покупали украинцы в марте

автомобили
Спрос на бензиновые авто вырос / Depositphotos

В марте 2026 г. украинский автопарк пополнили 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. В годовом исчислении спрос вырос на 22%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего объема 2,5 тыс. авто составили новые (+33% р/с), тогда как 10,6 тыс. — импортируемые подержанные (+19%). Таким образом, рынок продолжает демонстрировать преимущество сегмента авто с пробегом, хотя новые модели показывают более быстрые темпы роста.

Среди новых бензиновых легковых автомобилей лидером стал Hyundai Tucson с результатом 212 регистраций. Далее следуют Mazda CX-5 и Suzuki SX4 (по 123 авто), Renault Duster (107), Skoda Karoq (97) и Kia Sportage (96).

В сегменте импортируемых подержанных авто первенство удерживает Volkswagen Tiguan (705 ед.). В топ-5 также вошли Volkswagen Golf (628), Nissan Rogue (585), Audi Q5 (562) и Audi A4 (319).

Рост сегмента бензиновых авто происходит на фоне возобновления спроса на индивидуальный транспорт, однако структура рынка остается смещенной в сторону импорта подержанных автомобилей.

Напомним, в феврале автопарк Украины пополнился 10,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Автор:
Татьяна Гойденко
