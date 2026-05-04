Які автомобілі купували українці у квітні: найпопулярніші моделі

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярніші моделі

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

Renault Duster - 579 од.; Toyota RAV-4 - 357 од.; Hyundai Tucson - 211 од.; BMW 3 - 161 од.; Skoda Kodiaq - 144 од.; Mazda CX5 - 130 од.; Skoda Karoq - 126 од.; Toyota Yaris Cross - 122 од.; Volkswagen Tiguan - 121 од.; Volkswagen Touareg - 117 од.

Нагадаємо, у квітні в Україні було реалізовано майже 6,2 тис. нових легкових авто. Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.

Ринок авто в Україні

У березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.

Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.