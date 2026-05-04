Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які автомобілі купували українці у квітні: найпопулярніші моделі

Renault Duster
Renault Duster / Infocar

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярніші моделі

 До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

  1. Renault Duster - 579 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 357 од.;
  3. Hyundai Tucson - 211 од.;
  4. BMW 3 - 161 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 144 од.; 
  6. Mazda CX5 - 130 од.;
  7.  Skoda  Karoq - 126 од.; 
  8. Toyota Yaris Cross - 122 од.;
  9. Volkswagen Tiguan - 121 од.;
  10. Volkswagen Touareg - 117 од.

Нагадаємо, у квітні в Україні було реалізовано майже 6,2 тис. нових легкових авто.  Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.

Ринок авто в Україні

У березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто. 

 Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.

Автор:
Світлана Манько