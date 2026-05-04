Які автомобілі купували українці у квітні: найпопулярніші моделі
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Найпопулярніші моделі
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
- Renault Duster - 579 од.;
- Toyota RAV-4 - 357 од.;
- Hyundai Tucson - 211 од.;
- BMW 3 - 161 од.;
- Skoda Kodiaq - 144 од.;
- Mazda CX5 - 130 од.;
- Skoda Karoq - 126 од.;
- Toyota Yaris Cross - 122 од.;
- Volkswagen Tiguan - 121 од.;
- Volkswagen Touareg - 117 од.
Нагадаємо, у квітні в Україні було реалізовано майже 6,2 тис. нових легкових авто. Цей показник на 3% перевищує результати квітня 2025 року. Порівняно з березнем 2026 року обсяг продажів збільшився на 5%.
Ринок авто в Україні
У березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.
Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.