Які нові та вживані автомобілі найчастіше купували українці в цьому році
Упродовж першого кварталу 2026 року автомобільний парк України поповнили 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Найпопулярнішими моделями серед нових авто були:
- Toyota RAV-4 - 1159 од.;
- Renault Duster - 1150 од.;
- Hyundai Tucson - 636 од.;
- Toyota LC Prado - 603 од.;
- Skoda Kodiaq - 429 од.
У Топ-5 вживаних легковиків потрапили:
- Volkswagen Golf - 2448 од.;
- Volkswagen Tiguan - 2010 од.;
- Audi Q5 - 1886 од.;
- Skoda Octavia - 1726 од.;
- Nissan Rogue - 1716 од.
Нагадаємо, у 2026 році громадське та експертне журі за сумою голосів віддали титул “автомобіль року в Україні” компактному кросоверу Renault Duster.
Ринок авто в Україні
У березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.
Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.