Які нові та вживані автомобілі найчастіше купували українці в цьому році

Авто, що найчастіше купують українці в цьому році / Depositphotos

Упродовж першого кварталу 2026 року автомобільний парк України поповнили 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярнішими моделями серед нових авто були:

  1. Toyota RAV-4 - 1159 од.;
  2. Renault Duster - 1150 од.;
  3. Hyundai Tucson - 636 од.;
  4. Toyota LC Prado - 603 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 429 од.

У Топ-5 вживаних легковиків потрапили:

  1. Volkswagen Golf - 2448 од.;
  2. Volkswagen Tiguan - 2010 од.; 
  3. Audi Q5 - 1886 од.;
  4. Skoda Octavia - 1726 од.; 
  5. Nissan Rogue - 1716 од.

Нагадаємо, у 2026 році громадське та експертне журі за сумою голосів віддали титул “автомобіль року в Україні” компактному кросоверу Renault Duster.

Ринок авто в Україні

У березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто. 

 Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.

Автор:
Світлана Манько