Українці придбали понад 13 тисяч бензинових легковиків за місяць: яке авто найпопулярніше

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13,6 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загального обсягу 2,4 тис. автомобілів становили нові машини, що на 12% більше, ніж торік. Водночас кількість імпортованих вживаних бензинових авто зросла на 16% — до 11,2 тис. одиниць.

Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson, який розійшовся тиражем 182 автомобілі. До п’ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3 із результатом 132 авто, Mazda CX5 — 130 одиниць, Skoda Karoq — 123 автомобілі та Suzuki SX4 — 116 машин.

У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan, який у квітні поповнив український автопарк у кількості 730 одиниць. Друге місце посів Volkswagen Golf із показником 692 автомобілі, третє — Nissan Rogue, яких зареєстрували 612 одиниць.

Також до п’ятірки найпопулярніших вживаних бензинових авто увійшли Audi Q5 із результатом 605 машин та Audi A4 — 352 автомобілі.

У підсумку сегмент бензинових легковиків продовжує демонструвати зростання на українському ринку, а основний попит і надалі формують імпортовані вживані автомобілі.

Нагадаємо, у квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили 58% ринку нових легковиків. У минулому році цей показник становив 56%.