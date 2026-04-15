Nissan впроваджує штучний інтелект у більшість моделей для відновлення продажів

Японський автовиробник Nissan Motor оголосив про стратегічне рішення оснастити 90 відсотків своїх майбутніх моделей системами автономного водіння на базі штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Kyodo News.

Компанія розраховує, що впровадження технологій наступного покоління допоможе подолати період низьких продажів та зміцнити позиції на ключових ринках.

Першим автомобілем із новою інтелектуальною системою стане оновлений мінівен Elgrand, вихід якого запланований на літо поточного року, а повне розгортання технології завершиться до кінця 2027 фінансового року.

У межах реструктуризації Nissan планує суттєво наростити обсяги реалізації продукції до 2030 фінансового року. Компанія ставить за мету продавати по одному мільйону автомобілів щорічно на ринках США та Китаю, а також досягти показника у 550 000 одиниць у Японії.

Такі прогнози значно перевищують поточні результати, оскільки у 2024 фінансовому році продажі в Китаї склали менше 700 000 одиниць, а в Японії не досягли позначки у 500 000 автомобілів.

Крім того, керівництво компанії прийняло рішення про скорочення загальної кількості моделей з 56 до 45 одиниць.

Також заплановано скорочення штату на 20 000 співробітників по всьому світу. Керівництво наголошує, що ці заходи є пріоритетними для виживання компанії та створення фінансового підґрунтя для довгострокового розвитку бренду в епоху цифровізації транспорту.

Раніше повідомлялося, що японський автовиробник Nissan планує закрити сім заводів по всьому світу та звільнити 20 тисяч співробітників.