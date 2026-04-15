Nissan внедряет искусственный интеллект в большинство моделей для возобновления продаж

Nissan планирует продавать миллион автомобилей в США и Китае ежегодно / Depositphotos

Японский автопроизводитель Nissan Motor объявил о стратегическом решении оснастить 90 процентов своих будущих моделей системами автономного вождения на основе искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Kyodo News.

Компания рассчитывает, что внедрение технологий следующего поколения поможет преодолеть период низких продаж и укрепить позиции на ключевых рынках.

Первым автомобилем с новой интеллектуальной системой станет обновленный минивэн Elgrand, выход которого запланирован на лето текущего года, а полное развертывание технологии завершится к концу 2027 года финансового года.

В рамках реструктуризации Nissan планирует существенно нарастить объем реализации продукции к 2030 финансовому году. Компания ставит целью продавать по одному миллиону автомобилей ежегодно на рынках США и Китая, а также достичь показателя в 550 000 единиц в Японии.

Такие прогнозы значительно превышают текущие результаты, поскольку в 2024 финансовом году продажи в Китае составили менее 700 000 единиц, а в Японии не достигли отметки в 500 000 автомобилей.

Кроме того, руководство компании приняло решение о сокращении общего количества моделей с 56 до 45 единиц.

Также планируется сокращение штата на 20 000 сотрудников по всему миру. Руководство отмечает, что эти меры приоритетны для выживания компании и создания финансовой основы для долгосрочного развития бренда в эпоху цифровизации транспорта.

Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть семь заводов по всему миру и уволить 20 тысяч сотрудников. Эти мероприятия являются частью программы реорганизации компании.

Автор:
Татьяна Бессараб
