Nissan внедряет искусственный интеллект в большинство моделей для возобновления продаж

Японский автопроизводитель Nissan Motor объявил о стратегическом решении оснастить 90 процентов своих будущих моделей системами автономного вождения на основе искусственного интеллекта.

Компания рассчитывает, что внедрение технологий следующего поколения поможет преодолеть период низких продаж и укрепить позиции на ключевых рынках.

Первым автомобилем с новой интеллектуальной системой станет обновленный минивэн Elgrand, выход которого запланирован на лето текущего года, а полное развертывание технологии завершится к концу 2027 года финансового года.

В рамках реструктуризации Nissan планирует существенно нарастить объем реализации продукции к 2030 финансовому году. Компания ставит целью продавать по одному миллиону автомобилей ежегодно на рынках США и Китая, а также достичь показателя в 550 000 единиц в Японии.

Такие прогнозы значительно превышают текущие результаты, поскольку в 2024 финансовом году продажи в Китае составили менее 700 000 единиц, а в Японии не достигли отметки в 500 000 автомобилей.

Кроме того, руководство компании приняло решение о сокращении общего количества моделей с 56 до 45 единиц.

Также планируется сокращение штата на 20 000 сотрудников по всему миру. Руководство отмечает, что эти меры приоритетны для выживания компании и создания финансовой основы для долгосрочного развития бренда в эпоху цифровизации транспорта.

Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Nissan планирует закрыть семь заводов по всему миру и уволить 20 тысяч сотрудников. Эти мероприятия являются частью программы реорганизации компании.