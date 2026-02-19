Nissan отзывает более 640 000 внедорожников из-за дефектов двигателя и коробки передач

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила, что Nissan отзывает 642 698 внедорожников Rogue в США из-за двух отдельных дефектов, которые могут привести к потере мощности двигателя.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Первый отзыв охватывает 318 781 автомобиль из-за возможной поломки шестерен дроссельной заслонки.

Второй отзыв касается 323 917 автомобилей из-за повреждений подшипников двигателя, что может привести к утечке горячего масла, повышая риск возгорания двигателя и потери мощности.

Для устранения проблемы NHTSA рекомендует дилерам перепрограммировать программное обеспечение управления двигателем и при необходимости заменить поврежденные компоненты.

Эти отзывы являются частью усилий Nissan по безопасности водителей и пассажиров, а также предупреждение потенциальных аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, ранее Nissan отозвал 443 899 автомобилей в США из-за неисправности двигателя.