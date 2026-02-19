Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Nissan отзывает более 640 000 внедорожников из-за дефектов двигателя и коробки передач

Nissan Rogue
Nissan Rogue

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила, что Nissan отзывает 642 698 внедорожников Rogue в США из-за двух отдельных дефектов, которые могут привести к потере мощности двигателя.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Первый отзыв охватывает 318 781 автомобиль из-за возможной поломки шестерен дроссельной заслонки.

Второй отзыв касается 323 917 автомобилей из-за повреждений подшипников двигателя, что может привести к утечке горячего масла, повышая риск возгорания двигателя и потери мощности.

Для устранения проблемы NHTSA рекомендует дилерам перепрограммировать программное обеспечение управления двигателем и при необходимости заменить поврежденные компоненты.

Эти отзывы являются частью усилий Nissan по безопасности водителей и пассажиров, а также предупреждение потенциальных аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, ранее Nissan отозвал 443 899 автомобилей в США из-за неисправности двигателя.

Автор:
Татьяна Гойденко