Nissan відкликає понад 640 000 позашляховиків через дефекти двигуна та коробки передач

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомила, що Nissan відкликає 642 698 позашляховиків Rogue у США через два окремих дефекти, які можуть призвести до втрати потужності двигуна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Перше відкликання охоплює 318 781 автомобіль через можливу поломку шестерень дросельної заслінки.

Друге відкликання стосується 323 917 автомобілів через пошкодження підшипників двигуна, що може призвести до витоку гарячої оливи, підвищуючи ризик займання двигуна та втрати потужності.

Для усунення проблеми NHTSA рекомендує дилерам перепрограмувати програмне забезпечення керування двигуном та замінити пошкоджені компоненти за потреби.

Ці відкликання є частиною зусиль Nissan із забезпечення безпеки водіїв та пасажирів, а також попередження потенційних аварійних ситуацій на дорозі.

Нагадаємо, раніше Nissan відкликав 443 899 автомобілів у США через несправність двигуна.