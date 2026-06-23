Українці накопичили на банківських рахунках понад 1,7 трлн грн: в якій валюті зросли вклади

Станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців, у банках України перевищила 1,7 трлн грн. Цей показник зріс на 13,3 млрд грн порівняно з попереднім місяцем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року загальний обсяг заощаджень збільшився майже на 260 млрд грн.

За даними ФГВФО, валютна структура вкладів на початку літа демонструє збереження попередніх тенденцій. Із загальної суми коштів на початок червня вклади у національній валюті становили понад 1,12 трлн грн, продемонструвавши приріст на 13,6 млрд грн за травень 2026 року. Водночас обсяг вкладів в іноземній валюті зменшився за місяць на 0,3 млрд грн і склав 583,2 млрд грн.

Фізичні особи-підприємці займають 3,2% у загальній структурі кількості вкладників. При цьому їхня частка в загальній сумі накопичень зросла до 11,6%, що в грошовому еквіваленті становить 197,6 млрд грн. Усі вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під офіційні гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Розподіл заощаджень громадян в учасниках Фонду залежно від форми власності банків виглядає так:

банки з державною часткою займають найбільшу частину ринку з показником 60,03% від усіх вкладів;

на другому місці перебувають банки з приватним капіталом, які залучили 22,36% коштів;

найменша частка припадає на фінустанови іноземних банківських груп, показник яких становить 17,61%.

Нагадаємо, загальна сума вкладів фізичних осіб та приватних підприємців у банках України за квітень зросла на 40,1 млрд грн і досягла 1,68 трлн гривень.