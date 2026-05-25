Українці тримають понад трильйон гривень на рахунках у банках

Загальна сума вкладів фізичних осіб та приватних підприємців у банках України за квітень зросла на 40,1 млрд грн і досягла 1,68 трлн гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними Фонду, станом на 1 травня 2026 року громадяни віддають перевагу заощадженням у національній валюті. Вклади у гривні наразі становлять 1 103,8 млрд грн, збільшившись за другий місяць весни на 30,4 млрд грн. Натомість в іноземній валюті українці зберігають еквівалент 583,5 млрд грн (приріст за квітень склав 9,7 млрд грн).

Вклади підприємців та державні гарантії

Окрему частку у структурі банківських накопичень формує малий бізнес. Станом на початок травня частка фізичних осіб-підприємців серед усіх вкладників становила 3,2%, а у загальній сумі капіталу — 11,2%. Загалом підприємці тримають на рахунках 189,8 млрд грн.

Важливі умови збереження коштів для клієнтів:

Повне покриття збитків: в Україні продовжує діяти закон про стовідсоткові гарантії за банківськими вкладами громадян та ФОП на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Подальші ліміти: після завершення цього пільгового періоду максимальна сума відшкодування у разі ліквідації фінустанови становитиме 600 тис. грн.

Кількість установ: наразі в реєстрі учасників ФГВФО налічується 59 діючих банків, тобто всі ліцензовані фінансові установи країни підпорядковані системі гарантування.

Зростання обсягу депозитів свідчить про збереження високого рівня довіри населення до банківської системи.

Нагадаємо, за перші три місяці 2026 року сума вкладів населення та приватних підприємців у банках зросла на 29,4 млрд грн. Станом на початок квітня загальний обсяг залучених депозитів сягав 1 647,2 млрд грн, що підтверджує стабільний поквартальний приплив ліквідності у фінансовий сектор, попри поточні економічні виклики.