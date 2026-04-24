Українці збільшили заощадження в банках: скільки грошей на рахунках

За перші три місяці 2026 року сума вкладів населення та приватних підприємців у банках України зросла на 29,4 млрд грн. Загалом станом на початок квітня загальний обсяг депозитів сягнув позначки у 1 647,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Скільки грошей українці довірили банкам

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, динаміка накопичень вражає ще більше. За останні 12 місяців загальний приріст вкладів громадян склав понад 254 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2026 року:

вклади у національній валюті – 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за березень 2026 року);

вклади в іноземній валюті – 573,8 млрд грн (+5,8 млрд грн за березень 2026 року).

Роль підприємців

Важливою частиною банківського портфеля залишаються кошти фізичних осіб-підприємців.

На сьогодні ФОПи тримають на рахунках 189,5 млрд грн, що становить понад 11% від загальної суми всіх вкладів, та 3,2% у структурі вкладників.

Держава нагадує, що кошти приватних підприємців, як і звичайних громадян, повністю підпадають під захист Фонду гарантування вкладів, що забезпечує додаткову безпеку для малого бізнесу.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2026 року кошти фізичних осіб на депозитних та ощадних рахунках в банках досягли позначки 1,65 трлн грн. Це на 38 мільярд гривень (або майже на 2,4%) більше, ніж місяцем раніше.