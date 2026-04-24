Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці збільшили заощадження в банках: скільки грошей на рахунках

Гривні
На рахунках українців уже понад 1,6 трлн грн / Depositphotos

За перші три місяці 2026 року сума вкладів населення та приватних підприємців у банках України зросла на 29,4 млрд грн. Загалом станом на початок квітня загальний обсяг депозитів сягнув позначки у 1 647,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Скільки грошей українці довірили банкам

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, динаміка накопичень вражає ще більше. За останні 12 місяців загальний приріст вкладів громадян склав понад 254 млрд грн. 

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2026 року:

  • вклади у національній валюті – 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за березень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті – 573,8 млрд грн  (+5,8 млрд грн за березень 2026 року).
Роль підприємців 

Важливою частиною банківського портфеля залишаються кошти фізичних осіб-підприємців.

На сьогодні ФОПи тримають на рахунках 189,5 млрд грн, що становить понад 11% від загальної суми всіх вкладів, та 3,2% у структурі вкладників.

Держава нагадує, що кошти приватних підприємців, як і звичайних громадян, повністю підпадають під захист Фонду гарантування вкладів, що забезпечує додаткову безпеку для малого бізнесу.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2026 року кошти фізичних осіб на депозитних та ощадних рахунках в банках досягли позначки 1,65 трлн грн. Це на 38 мільярд гривень (або майже на 2,4%) більше, ніж місяцем раніше.

Автор:
Тетяна Бесараб