Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы увеличили сбережения в банках: сколько денег на счетах

Гривны
На счетах украинцев уже более 1,6 трлн. / Depositphotos

За первые три месяца 2026 сумма вкладов населения и частных предпринимателей в банках Украины выросла на 29,4 млрд грн. В целом на начало апреля общий объем депозитов достиг впечатляющей отметки в 1 647,2 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

Сколько денег украинцы доверили банкам

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, динамика накоплений поражает еще больше. За последние 12 месяцев общий прирост вкладов граждан составил более 254 млрд. грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2026:

  • вклады в национальной валюте – 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за март 2026);
  • вклады в иностранной валюте – 573,8 млрд грн (+5,8 млрд грн за март 2026 г.).
Фото 2 — Украинцы увеличили сбережения в банках: сколько денег на счетах

Роль предпринимателей

Важной частью банковского портфеля остаются денежные средства физических лиц-предпринимателей.

На сегодняшний день ФЛПы держат на счетах 189,5 млрд грн, что составляет более 11% от общей суммы всех вкладов, и 3,2% в структуре вкладчиков.

Государство напоминает, что средства частных предпринимателей, как и обычных граждан, полностью подпадают под защиту Фонда обеспечения вкладов, что обеспечивает дополнительную безопасность для малого бизнеса.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2026 средства физических лиц на депозитных и сберегательных счетах в банках достигли отметки 1,65 трлн грн. Это на 38 миллиардов гривен (или почти на 2,4%) больше, чем месяцем ранее.

Автор:
Татьяна Бессараб