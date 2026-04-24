Украинцы увеличили сбережения в банках: сколько денег на счетах

За первые три месяца 2026 сумма вкладов населения и частных предпринимателей в банках Украины выросла на 29,4 млрд грн. В целом на начало апреля общий объем депозитов достиг впечатляющей отметки в 1 647,2 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ .

Сколько денег украинцы доверили банкам

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, динамика накоплений поражает еще больше. За последние 12 месяцев общий прирост вкладов граждан составил более 254 млрд. грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2026:

вклады в национальной валюте – 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за март 2026);

вклады в иностранной валюте – 573,8 млрд грн (+5,8 млрд грн за март 2026 г.).

Роль предпринимателей

Важной частью банковского портфеля остаются денежные средства физических лиц-предпринимателей.

На сегодняшний день ФЛПы держат на счетах 189,5 млрд грн, что составляет более 11% от общей суммы всех вкладов, и 3,2% в структуре вкладчиков.

Государство напоминает, что средства частных предпринимателей, как и обычных граждан, полностью подпадают под защиту Фонда обеспечения вкладов, что обеспечивает дополнительную безопасность для малого бизнеса.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2026 средства физических лиц на депозитных и сберегательных счетах в банках достигли отметки 1,65 трлн грн. Это на 38 миллиардов гривен (или почти на 2,4%) больше, чем месяцем ранее.