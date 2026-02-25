Запланована подія 2

Вклади фізосіб та ФОПів за рік зросли на понад 234 млрд грн: скільки коштів на рахунках

гривні
Українці збільши суми вкладів на банківських рахунках. / Shutterstock

Загальний обсяг коштів, які фізичні особи та приватні підприємці зберігають у банківській системі, становить понад 1,61 трлн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано приріст у розмірі 234,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2026 року:

  • вклади у національній валюті – 1,06 трлн грн; 
  • вклади в іноземній валюті – 555,1 млрд грн.

Структура та частка ФОПів

Частка підприємців у структурі вкладників станом на 1 лютого 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,6%. Сума їх вкладів склала 187,8 млрд грн.  Ці кошти підпадають під повні гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Аналіз кількості рахунків відносно обсягу капіталу демонструє наступні показники:

  • дрібні рахунки до 10 грн охоплюють 39,99% від кількості, але не мають питомої ваги у загальній сумі; 
  • масовий сегмент (від 10 до 200 000 грн) — 57,98% кількості та 26,58% суми; 
  • середній сегмент (від 200 000 до 600 000 грн) — лише 1,38% кількості, що формують 20,93% усіх коштів; 
  • великі вклади (понад 5 000 000 грн) належать 0,03% вкладників, але становлять 16,07% суми.

Пріоритетність банківських установ

Розподіл ринку між групами банків (згідно з класифікацією НБУ) виглядає так:

  • державні банки — 60,5% ринку; 
  • приватні банки — 21,95% ринку; 
  • іноземні банківські групи: 17,55% ринку.

Строковість депозитів

Більшість вкладників віддають перевагу короткостроковим інструментам. У структурі строкових вкладів зафіксовано наступні терміни до погашення:

  • до 3 місяців — 17,61%; 
  • від 3 до 6 місяців — 7,41%; 
  • від 6 місяців до року — 3,85%; 
  • понад один рік — 0,70%.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів населення та підприємців сягнула позначки у понад 1,55 трильйони гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук