За перше півріччя вклади фізичних осіб в банках України зросли до 1,48 трлн гривень: деталі

Станом на 1 липня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі ФОПів) в українських банках склала 1,48 трлн грн, що на 37,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця. За перше півріччя загальний приріст вкладів громадян склав 86,4 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)

Реальне зростання (без врахування від’ємної переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів) склало 91,1 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 липня 2025 року вклади у національній валюті склали 959,9 млрд грн (+26,9 млрд грн за червень 2025 року), а в іноземній – 518,7 млрд грн (+10,9 млрд грн за червень 2025 року). У валютній структурі вкладів 64,9% — вклади у національній валюті і 35,1% — в іноземній.



Частка ФОПів у структурі вкладників на початок цього місяця становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,3%. Сума їх вкладів склала 167,6 млрд грн.

На 1 липня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами виглядає так:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках ФГВФО відповідно до розподілу банків НБУ на групи має такий вигляд:

ФГВФО зауважує, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування на вклади фізичних осіб у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала 1,24 трлн грн.