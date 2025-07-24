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За первое полугодие вклады физических лиц в банках Украины выросли до 1,48 трлн гривен: детали

гривны
Вклады украинцев в банках Украины выросли до 1,48 трлн. гривен. / Depositphotos

По состоянию на 1 июля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе ФЛП) в украинских банках составила 1,48 трлн грн, что на 37,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. За первое полугодие общий прирост вкладов граждан составил 86,4 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Реальный рост (без учета отрицательной переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов) составил 91,1 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июля 2025 года вклады в национальной валюте составили 959,9 млрд грн (+26,9 млрд грн за июнь 2025 года), а в иностранной – 518,7 млрд грн (+10,9 млрд грн за июнь 2025 года). В валютной структуре вкладов 64,9% – вклады в национальной валюте и 35,1% – в иностранной.

Фото 2 — За первое полугодие вклады физических лиц в банках Украины выросли до 1,48 трлн гривен: детали

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на начало этого месяца составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,3%. Сумма их вкладов составила 167,6 млрд грн.

На 1 июля 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Фото 3 — За первое полугодие вклады физических лиц в банках Украины выросли до 1,48 трлн гривен: детали

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках ФГВФЛ в соответствии с распределением банков НБУ на группы выглядит так:

Фото 4 — За первое полугодие вклады физических лиц в банках Украины выросли до 1,48 трлн гривен: детали

ФГВФЛ отмечает, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены на вклады физических лиц в банках Украины распространяются 100% гарантии.

Напомним, состоянием на 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках составила 1,24 трлн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук