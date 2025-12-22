Українці не поспішають витрачати кошти: населення та ФОПи на рахунках накопичили понад 1,5 трлн грн

Попри всі виклики, довіра українців до банківської системи продовжує зростати. Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів населення та підприємців сягнула позначки у понад 1,55 трильйони гривень. Лише за один листопад українці поповнили свої рахунки ще на 18 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Заощадження у гривні та валюті

Більшість заощаджень наші громадяни воліють тримати у національній валюті. На гривневих рахунках накопичено понад 1 трильйон грн (1 021,3 млрд грн), тоді як в іноземній валюті сума складає близько 531,5 млрд грн. Обидва показники продемонстрували впевнене зростання протягом останнього місяця.

Значну роль у формуванні цього капіталу відіграють фізичні особи-підприємці. Хоча їхня частка серед усіх вкладників складає лише 3,2%, сума їхніх накопичень становить понад 11% від загального обсягу — це близько 181,3 млрд грн. Як зазначають у ФГВФО, вклади ФОП також повністю захищені державними гарантіями.

Де тримають гроші?

Найбільшу довіру викликають банки з державним капіталом — саме їм довірили понад 61% усіх коштів. Решта розподілилася між приватними банками (21,45%) та фінустановами іноземних банківських груп (17,47%).

Структура вкладів

Аналіз показує, що українці цінують "мобільність" своїх коштів. Понад 70% усіх рахунків — це вклади "до запитання", які можна зняти у будь-який момент.

Серед тих, хто обирає строкові депозити (майже 30% вкладів), найбільш популярними є короткострокові пропозиції:

до 3 місяців — 17,04% від загальної кількості;

від 3 до 6 місяців — 7,42%;

від 6 місяців до року — 4,39%;

понад рік — лише 0,75%.

Щодо розміру самих вкладів, то наймасовішою є категорія рахунків від 10 до 200 000 гривень — вони складають майже 58% усіх активних рахунків у системі. А найменше (0,61%) — це вклади, які перевищують 600 000 грн.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,53 трильйона гривень, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.