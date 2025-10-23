Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
У вересні сума вкладів фізосіб, зокрема ФОПів, зросла на 23,4 млрд гривень

У вересні сума вкладів у банках перевищила 1,5 трильйона гривень.

Станом на 1 жовтня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема ФОПів, в банках України склала 1,52 трлн грн, що на 23,4 млрд грн більше за показник попереднього місяця. Сума вкладів фізосіб-підприємців становила 176,1 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За дев’ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 123,2 млрд грн. Це є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.

Структура вкладів

Загальна сума вкладів фізичних осіб розподіляється наступним чином:

  • вклади у національній валюті склали 998,0 млрд грн. Зростання за вересень 2025 року становило 21,1 млрд грн. 
  • вклади в іноземній валюті досягли 517,4 млрд грн. Приріст за вересень 2025 року становив 2,3 млрд грн.
Окремо виділяються вклади фізичних осіб-підприємців (ФОП). Їхня сума склала 176,1 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників на 1 жовтня становила 3,1%, але у структурі загальної суми вкладів їхня частка значно вища — 11,6%. Важливо зазначити, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Найбільшу частку вкладів фізичних осіб у банківській системі займають вклади у розмірі від 10 до 200 000 грн — 56,93%.

Нагадаємо, зростання вкладів фізичних осіб-підприємців (ФОПів) за серпень збільшилася на 4,5 млрд грн і склала 172,2 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук