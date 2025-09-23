У серпні сума вкладів фізичних осіб-підприємців зросла на 4,5 млрд гривень: деталі

Загальна сума вкладів фізичних осіб в банках України на 1 вересня 2025 року сягнула 1,49 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Зростання вкладів фізичних осіб-підприємців (ФОПів) за минулий місяць збільшилася на 4,5 млрд грн і склала 172,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Вклади у національній валюті зростають, тоді як в іноземній — скорочуються. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2025 року:

вклади у національній валюті – 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн за серпень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн за серпень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на початок поточного місяця становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,5%.

На 1 вересня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Найбільша частина вкладів зосереджена в державних банках (61,7%). За ними йдуть банки з іноземних банківських груп (20,9%) та банки з іноземним капіталом (17,4%).

Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі ФОПів) в українських банках склала 1,48 трлн грн, що на 37,8 млрд грн більше за показник попереднього місяця. За перше півріччя загальний приріст вкладів громадян склав 86,4 млрд грн.