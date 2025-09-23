В августе сумма вкладов физических лиц-предпринимателей выросла на 4,5 млрд гривен: детали

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины на 1 сентября 2025 достигла 1,49 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Рост вкладов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за прошлый месяц увеличился на 4,5 млрд грн и составил 172,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Вклады в национальной валюте растут, тогда как в иностранной сокращаются. Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 сентября 2025:

вклады в национальной валюте – 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн за август 2025 года);

вклады в иностранной валюте – 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн за август 2025 года).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на начало текущего месяца составила 3,1%, а в структуре суммы вкладов – 11,5%.

На 1 сентября 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Большая часть вкладов сосредоточена в государственных банках (61,7%). За ними следуют банки из иностранных банковских групп (20,9%) и банки с иностранным капиталом (17,4%).

Напомним, с таном на 1 июля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе ФЛП) в украинских банках составила 1,48 трлн грн, что на 37,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. За первое полугодие общий прирост вкладов граждан составил 86,4 млрд. грн.