В сентябре сумма вкладов физлиц, в частности ФЛП, выросла на 23,4 млрд гривен

По состоянию на 1 октября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, в частности ФЛП, в банках Украины составила 1,52 трлн грн, что на 23,4 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Сумма вкладов физлиц-предпринимателей составила 176,1 млрд грн.

За девять месяцев 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 123,2 млрд грн. Это наибольший прирост суммы вкладов за последние три года в аналогичных периодах.

Структура у кладов

Общая сумма вкладов физических лиц распределяется следующим образом:

вклады в национальной валюте составили 998,0 млрд. грн. Рост за сентябрь 2025 составил 21,1 млрд грн.

вклады в иностранной валюте достигли 517,4 млрд. грн. Прирост за сентябрь 2025 составил 2,3 млрд грн.

Отдельно выделяются вклады физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Их сумма составила 176,1 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 октября составила 3,1%, но в структуре общей суммы вкладов их доля значительно выше – 11,6%. Важно отметить, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Наибольшую часть вкладов физических лиц в банковской системе занимают вклады в размере от 10 до 200 000 грн — 56,93%.

Напомним, рост вкладов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за август увеличился на 4,5 млрд грн и составил 172,2 млрд грн.