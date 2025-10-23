Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

В сентябре сумма вкладов физлиц, в частности ФЛП, выросла на 23,4 млрд гривен

гривна, доллар
В сентябре умма вкладов в банках превысила 1,5 триллиона гривен. / Freepik

По состоянию на 1 октября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, в частности ФЛП, в банках Украины составила 1,52 трлн грн, что на 23,4 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Сумма вкладов физлиц-предпринимателей составила 176,1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

За девять месяцев 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 123,2 млрд грн. Это наибольший прирост суммы вкладов за последние три года в аналогичных периодах.

Структура у кладов

Общая сумма вкладов физических лиц распределяется следующим образом:

  • вклады в национальной валюте составили 998,0 млрд. грн. Рост за сентябрь 2025 составил 21,1 млрд грн.
  • вклады в иностранной валюте достигли 517,4 млрд. грн. Прирост за сентябрь 2025 составил 2,3 млрд грн.
Отдельно выделяются вклады физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Их сумма составила 176,1 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 октября составила 3,1%, но в структуре общей суммы вкладов их доля значительно выше – 11,6%. Важно отметить, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Наибольшую часть вкладов физических лиц в банковской системе занимают вклады в размере от 10 до 200 000 грн — 56,93%.

Напомним, рост вкладов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за август увеличился на 4,5 млрд грн и составил 172,2 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук