Украинцы не спешат тратить средства: население и ФЛП на счетах накопили более 1,5 трлн грн

Несмотря на все вызовы, доверие украинцев к банковской системе продолжает расти. По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов населения и предпринимателей достигла отметки более чем в 1,55 триллиона гривен. Только за ноябрь украинцы пополнили свои счета еще на 18 миллиардов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Сбережения в гривне и валюте

Большинство сбережений наши граждане предпочитают держать в национальной валюте. На гривневых счетах накоплено более 1 триллиона гривен (1 021,3 млрд грн), тогда как в иностранной валюте сумма составляет около 531,5 млрд грн. Оба показателя продемонстрировали уверенный рост за последний месяц.

Значительную роль в формировании этого капитала играют физические лица-предприниматели. Хотя их доля среди всех вкладчиков составляет всего 3,2%, сумма их накоплений составляет более 11% от общего объема — около 181,3 млрд грн. Как отмечают в ФГВФЛ, вклады ФЛП также полностью защищены государственными гарантиями.

Где держат деньги?

Наибольшее доверие вызывают банки с государственным капиталом, именно им доверили более 61% всех средств. Остальные распределились между частными банками (21,45%) и финучреждениями иностранных банковских групп (17,47%).

Структура вкладов

Анализ показывает, что украинцы ценят "мобильность" своих средств. Более 70% всех счетов - это вклады "до востребования", которые можно снять в любой момент.

Среди тех, кто выбирает срочные депозиты (почти 30% вкладов), наиболее популярны краткосрочные предложения:

до 3 месяцев - 17,04% от общего количества;

от 3 до 6 месяцев - 7,42%;

от 6 месяцев до года - 4,39%;

более года — всего 0,75%.

Что касается размера самих вкладов, то самой массовой является категория счетов от 10 до 200 000 гривен — они составляют почти 58% всех активных счетов в системе. А меньше (0,61%) — это вклады, превышающие 600 000 грн.

Напомним, с таном на 1 ноября 2025 года общаясумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,53 триллиона гривен, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.