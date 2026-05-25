Украинцы держат более триллиона гривен на счетах в банках

Общая сумма вкладов физических лиц и частных предпринимателей в банках Украины за апрель выросла на 40,1 млрд. грн. и достигла 1,68 трлн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным Фонда, по состоянию на 1 мая 2026 года граждане предпочитают сбережения в национальной валюте. Вклады в гривне составляют 1 103,8 млрд грн, увеличившись за второй месяц весны на 30,4 млрд грн. В иностранной валюте украинцы сохраняют эквивалент 583,5 млрд грн (прирост за апрель составил 9,7 млрд грн).

Вклады предпринимателей и государственные гарантии

Отдельную долю в структуре банковских накоплений формирует малый бизнес. По состоянию на начало мая доля физических лиц-предпринимателей среди всех вкладчиков составила 3,2%, а в общей сумме капитала – 11,2%. В общей сложности предприниматели держат на счетах 189,8 млрд грн.

Важные условия хранения средств для клиентов:

Полное покрытие ущерба: в Украине продолжает действовать закон о стопроцентных гарантиях по банковским вкладам граждан и ФЛП на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Последующие лимиты: после завершения этого льготного периода максимальная сумма возмещения при ликвидации финучреждения составит 600 тыс. грн.

Количество учреждений: в настоящее время в реестре участников ФГВФЛ насчитывается 59 действующих банков, то есть все лицензированные финансовые учреждения страны подчинены системе гарантирования.

Рост объема депозитов свидетельствует о сохранении высокого уровня доверия населения к банковской системе.

Напомним, за первые три месяца 2026 года сумма вкладов населения и частных предпринимателей в банках выросла на 29,4 млрд грн. По состоянию на начало апреля общий объем привлеченных депозитов достигал 1647,2 млрд грн, что подтверждает стабильный поквартальный приток ликвидности в финансовый сектор, несмотря на текущие экономические вызовы.