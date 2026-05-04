Гривневых миллионеров в Украине наберется на целый областной центр

В украинских банках держат средства в сумме более 1 млн грн (в эквиваленте) 246 тысяч 415 украинцев. Это примерно как население среднего по величине областного центра.

Об этом сообщает Delo.ua , ссылаясь на статистику Национального банка.

Сколько миллионеров держат деньги в украинских банках и сколько именно они держат

152 тысячи 44 украинца держат в банках от 1 до 2 млн грн на общую сумму 208 млрд грн.

У 62 тысяч 629 украинцев есть вклады от 2 до 4 млн грн на общую сумму 170 млрд грн.

От 4 до 5 млн грн держат на счетах 10 тысяч 152 украинца на общую сумму 45 млрд грн.

Вклады более 5 млн грн имеют 21 590 украинцев на общую сумму 269 млрд грн.

Как выглядит ТОП-10 банков по количеству вкладчиков-миллионеров

Десятка крупнейших банков по количеству владельцев миллионных вкладов выглядит следующим образом.

ПриватБанк

В крупнейшем банке Украины государственном ПриватБанке держат свои миллионы 93 896 вкладчиков на общую сумму более 209 млрд грн.

Владельцев вкладов от 1 до 2 млн грн в банке 61 589 человек; от 2 до 4 млн грн держат 23 219 украинцев; 3474 вкладчика имеют сбережения на суммы от 4 до 5 млн грн; 5614 украинцев держат в банке более 5 млн грн.

Ощадбанк

В государственном Ощадбанке держат свои миллионы 37 564 вкладчика на общую сумму более 105 млрд грн.

Из них 21715 вкладчиков держат от 1 до 2 млн грн; 10483 украинца хранят на счетах суммы от 2 до 4 млн грн; 1706 человек имеют вклады от 4 до 5 млн грн; 3 660 вкладчиков — более 5 млн грн.

Универсал Банк

20901 вкладчик Универсал Банка хранит более 1 млн грн на общую сумму 47,5 млрд грн.

13921 украинец имеет в банке от 1 до 2 млн грн; 5170 вкладчиков держат от 2 до 4 млн грн; 686 человек имеют от 4 до 5 млн грн; 1 124 украинца — более 5 млн грн.

Райффайзен Банк

В Райффайзен Банке держат свои миллионы 15 048 вкладчиков на общую сумму более 46 млрд грн.

8973 вкладчиков держат в банке от 1 до 2 млн грн; 3 919 человек — от 2 до 4 млн грн; 653 украинца — суммы от 4 до 5 млн грн; 1 503 вкладчика — более 5 млн грн.

УкрСиббанк

В УкрСиббанке 15415 украинцев держат вклады более 1 млн грн на общую сумму свыше 42 млрд грн.

8873 вкладчика хранят на счетах в банке от 1 до 2 млн грн; 4331 украинец держит от 2 до 4 млн грн; 729 человек — от 4 до 5 млн грн; 1 482 вкладчика — более 5 млн грн.

ПУМБ

В ПУМБ 10 211 украинцев держат миллионные вклады на общую сумму 31 млрд грн.

6405 вкладчиков держат от 1 до 2 млн грн; 2 353 человека — от 2 до 4 млн грн; 397 человек — от 4 до 5 млн грн; 1056 украинцев держат в банке более 5 млн грн.

Смысл Банк

Государственный Сенс Банк имеет 7014 вкладчиков-миллионеров, которые держат в банке более 28 млрд грн.

4063 вкладчика держат в банке от миллиона до двух; 1 674 человека — от 2 до 4 млн грн; 306 — от 4 до 5 млн грн; 971 — более 5 млн грн.

ОТП Банк

5 543 вкладчика ОТП Банка имеют миллионные сбережения на общую сумму более 28 млрд грн.

2681 вкладчик держит в банке сумму от 1 до 2 млн грн; 1 522 украинца — от 2 до 4 млн грн; 323 человека — от 4 до 5 млн грн; 1 017 — более 5 млн грн.

Укргазбанк

5 217 вкладчиков Укргазбанка имеют сбережения более миллиона гривен на общую сумму свыше 17 млрд грн.

3280 вкладчиков банка имеют на счетах от 1 до 2 млн грн; 1 167 — от 2 до 4 млн грн; 189 — от 4 до 5 млн грн; 581 — более 5 млн грн.

А-Банк

3 746 украинцев-миллионеров держат в банке вклады на общую сумму 9,4 млрд грн.

2627 вкладчиков держат в банке от 1 до 2 млн грн; от 2 до 4 млн грн имеют 805 человек; 102 украинца — от 4 до 5 млн грн; 212 — более 5 млн грн.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2026 средства физических лиц на депозитных и сберегательных счетах в банках достигли отметки 1,65 трлн грн.

Наибольшее количество вкладчиков – физических лиц и, соответственно, наибольшая сумма вкладов сосредоточена в государственном ПриватБанке: более 24,2 млн человек держат в банке более 632 миллиардов гривен. Из этой суммы почти 165 млрд грн (в эквиваленте) вкладчики держат в иностранной валюте — четверть от общей суммы средств физлиц на счетах в банке.

Следующий в рейтинге популярности среди вкладчиков – физлиц — государственный Ощадбанк. Там держат деньги более 12,6 млн украинцев на общую сумму почти 243 миллиарда гривен. Из этой суммы вклады в иностранной валюте составляют более 52 млрд грн (в эквиваленте) — это примерно пятая часть общей суммы средств физлиц на счетах в банке.

Следующий по популярности среди украинских вкладчиков — Универсал Банк (бренд monobank). Там держат деньги почти 10,4 млн физлиц на общую сумму 143,6 млрд грн, из которых вклады в валюте составляют почти 64 млн грн (в эквиваленте) — это почти половина.

Согласно статистической отчетности банков Украины, опубликованной на сайте НБУ, по состоянию на 1 марта 2026 средневзвешенная стоимость срочных депозитов физических лиц по вкладам в гривне составила 13,4% годовых, в иностранной валюте — 1%.