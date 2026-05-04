Скільки українців тримають в банку більше мільйона і скільки саме вони тримають

В українських банках тримають кошти в сумі понад 1 млн грн (в еквіваленті) 246 тисяч 415 українців. Це приблизно як населення середнього за розміром обласного центру.

Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на наглядову статистику Національного банку.

Скільки мільйонерів тримають гроші в українських банках, і скільки саме вони тримають

152 тисячі 44 українця тримають в банках від 1 до 2 млн грн на загальну суму 208 млрд грн.

62 тисячі 629 українців мають вклади від 2 до 4 млн грн на загальну суму 170 млрд грн.

Від 4 до 5 млн грн тримають на рахунках 10 тисяч 152 українця на загальну суму 45 млрд грн.

Вклади понад 5 млн грн мають 21 тисяча 590 українців на загальну суму 269 млрд грн.

Як виглядає ТОП-10 банків за кількістю вкладників мільйонерів

Десятка найбільших банків за кількістю власників мільйонних вкладів виглядає наступним чином

ПриватБанк

В найбільшому банку України державному ПриватБанку тримають свої мільйони 93 896 вкладників на загальну суму понад 209 млрд грн.

Власників вкладів від 1 до 2 млн грн в банку 61 589 осіб; від 2 до 4 млн грн тримають 23 219 українців; 3 474 вкладника мають заощадження на суми від 4 до 5 млн грн; 5 614 українців тримають в банку понад 5 млн грн.

Ощадбанк

В державному Ощадбанку тримають свої мільйони 37 564 вкладники на загальну суму понад 105 млрд грн.

З них 21 715 вкладників тримають від 1 до 2 млн грн; 10 483 українця зберігають на рахунках суми від 2 до 4 млн грн; 1 706 осіб мають вклади від 4 до 5 млн грн; 3 660 вкладників — понад 5 млн грн.

Універсал Банк

20 901 вкладник Універсал Банку зберігає понад 1 млн грн на загальну суму 47,5 млрд грн.

13 921 українець має в банку від 1 до 2 млн грн; 5 170 вкладників тримають від 2 до 4 млн грн; 686 осіб мають від 4 до 5 млн грн; 1 124 українців — понад 5 млн грн.

Райффайзен Банк

В Райффайзен Банку тримають свої мільйони 15 048 вкладників на загальну суму понад 46 млрд грн.

8 973 вкладників тримають в банку від 1 до 2 млн грн; 3 919 осіб — від 2 до 4 млн грн; 653 українця — суми від 4 до 5 млн грн; 1 503 вкладника — понад 5 млн грн.

УкрСиббанк

В УкрСиббанку 15 415 українців тримають вклади понад 1 млн грн на загальну суму понад 42 млрд грн.

8 873 вкладники зберігають на рахунках в банку від 1 до 2 млн грн; 4 331 українець тримає від 2 до 4 млн грн; 729 осіб — від 4 до 5 млн грн; 1 482 вкладники — понад 5 млн грн.

ПУМБ

В ПУМБ 10 211 українців тримають мільйонні вклади на загальну суму 31 млрд грн.

6 405 вкладників тримають від 1 до 2 млн грн; 2 353 особи — від 2 до 4 млн грн; 397 осіб — від 4 до 5 млн грн; 1 056 українців тримають в банку понад 5 млн грн.

Сенс Банк

Державний Сенс Банк має 7 014 вкладників-мільйонерів, які тримають в банку понад 28 млрд грн.

4 063 вкладника тримають в банку від мільйона до двох; 1 674 особи — від 2 до 4 млн грн; 306 — від 4 до 5 млн грн; 971 — понад 5 млн грн.

ОТП Банк

5 543 вкладника ОТП Банку мають мільйонні заощадження на загальну суму понад 28 млрд грн.

2 681 вкладник тримає в банку суму від 1 до 2 млн грн; 1 522 українців — від 2 до 4 млн грн; 323 особи — від 4 до 5 млн грн; 1 017 — понад 5 млн грн.

Укргазбанк

5 217 вкладників Укргазбанку мають заощадження понад мільйон гривень на загальну суму понад 17 млрд грн.

3 280 вкладників банку мають на рахунках від 1 до 2 млн грн; 1 167 — від 2 до 4 млн грн; 189 — від 4 до 5 млн грн; 581 — понад 5 млн грн.

А-Банк

3 746 українців-мільйонерів тримають в банку вклади на загальну суму 9,4 млрд грн.

2 627 вкладників тримають в банку від 1 до 2 млн грн; від 2 до 4 млн грн мають 805 осіб; 102 українці — від 4 до 5 млн грн; 212 — понад 5 млн грн.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2026 року кошти фізичних осіб на депозитних та ощадних рахунках в банках досягли позначки 1,65 трлн грн.

Найбільша кількість вкладників - фізичних осіб та, відповідно, найбільша сума вкладів зосереджена в державному ПриватБанку: понад 24,2 млн осіб тримають в банку більше 632 мільярдів гривень. З цієї суми майже 165 млрд грн (в еквіваленті) вкладники тримають в іноземній валюті — це чверть від загальної суми коштів фізосіб на рахунках у банку.

Наступний в рейтингу популярності серед вкладників – фізосіб — державний Ощадбанк. Там тримають гроші понад 12,6 млн українців на загальну суму майже 243 мільярди гривень. З цієї суми вклади в іноземній валюті складають понад 52 млрд грн (в еквіваленті) — це приблизно п’ята частина від загальної суми коштів фізосіб на рахунках у банку.

Наступний за популярністю серед українських вкладників — Універсал Банк (бренд monobank). Там тримають гроші майже 10,4 млн фізосіб на загальну суму 143,6 млрд грн, з яких вклади у валюті складають майже 64 млн грн (в еквіваленті) — це майже половина.

Згідно статистичної звітності банків України, опублікованої на сайті НБУ, станом на 1 березня 2026 року середньозважена вартість строкових депозитів фізичних осіб за вкладами в гривні склала 13,4% річних, в іноземній валюті — 1%.