Украинцы накопили на банковских счетах более 1,7 трлн грн: в какой валюте выросли вклады

По состоянию на 1 июня 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины превысила 1,7 трлн грн. Этот показатель вырос на 13,3 млрд грн по сравнению с предыдущим месяцем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, общий объем сбережений увеличился почти на 260 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, валютная структура вкладов в начале лета демонстрирует сохранение предыдущих тенденций. Из общей суммы средств на начало июня вклады в национальной валюте составили более 1,12 трлн грн, продемонстрировав прирост на 13,6 млрд грн за май 2026 года. В то же время объем вкладов в иностранной валюте уменьшился за месяц на 0,3 млрд грн и составил 583,2 млрд грн.

Физические лица-предприниматели занимают 3,2% в общей структуре количества вкладчиков. При этом их доля в общей сумме накоплений увеличилась до 11,6%, что в денежном эквиваленте составляет 197,6 млрд грн. Все вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под официальные гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Распределение сбережений граждан в участниках Фонда в зависимости от формы собственности банков выглядит следующим образом:

банки с государственной долей занимают наибольшую часть рынка с показателем 60,03% всех вкладов;

на втором месте находятся банки с частным капиталом, привлекшие 22,36% средств;

наименьшая доля приходится на финучреждения иностранных банковских групп, показатель которых составляет 17,61%.

Напомним, что общаясумма вкладов физических лиц и частных предпринимателей в банках Украины за апрель выросла на 40,1 млрд грн и достигла 1,68 трлн гривен.