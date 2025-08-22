Запланована подія 2

На банковских счетах украинцев хранится почти полтора триллиона гривен

По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе ФЛП) в банках Украины составила 1,48 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Из общей суммы вкладов физических лиц:

  • вклады в национальной валюте – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за июль 2025 г.);
  • вклады в иностранной валюте – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за июль 2025 г.).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 августа 2025 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,3%. Сумма их вкладов составила 167,7 млрд. грн.

Распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

  • от 10 до 200 000 грн на счетах - 56,99% вкладчиков;
  • от 200000 до 400000 грн сохраняют 0,97%;
  • от 400 000 до 600 000 грн. у 0,37% граждан;
  • свыше 600 000 грн. на счете 0,58%.

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках фонда в соответствии с распределением банков НБУ на группы составляет:

Следует отметить, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, на 1 апреля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,39 трлн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук